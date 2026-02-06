Cu ajutorul aparatului de curățat terase alimentat cu baterii, murdăria și alte tipuri de impurități, cum ar fi mușchiul sau pelicula gri, vor dispărea de pe terasa dvs. din lemn. Funcționarea fără fir face ca PCL 3-18 să fie deosebit de potrivit pentru curățarea zonelor îndepărtate. Pur și simplu conectați-l la furtunul de grădină și sunteți gata de acțiune: datorită sistemului integrat de distribuție a apei, murdăria este îndepărtată de perii rotativi și spălată dintr-o singură trecere. Lățimea de lucru a fost proiectată în mod optim, astfel încât două scânduri pot fi curățate în același timp, până la margini. În plus, nu sunt necesare unelte pentru schimbarea periilor. Astfel, pe lângă lemn și WPC, pot fi curățate temeinic și fără efort chiar și plăcile netede de piatră.