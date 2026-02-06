Аппарат для чистки террас PCL 3-18
Аккумуляторный аппарат для чистки террас, оснащенный вращающимися роликовыми щетками и встроенной системой подачи воды, гарантирует эффективную и тщательную очистку деревянных террас.
Беспроводной аппарат для чистки террас позволяет легко удалять с деревянных настилов мох, серый налет и прочие загрязнения. Благодаря аккумуляторному питанию модель PCL 3-18 особенно подходит для уборки в удаленных местах. Достаточно присоединить к ней садовый шланг, и можно приступить к работе: благодаря встроенной системе подачи воды грязь, счищаемая с поверхности вращающимися роликовыми щетками, сразу смывается с нее. Оптимальная рабочая ширина обеспечивает полную очистку двух досок за один проход. При этом роликовые щетки заменяются без применения инструментов. Наличие разных щеток позволяет эффективно очищать не только деревянные поверхности и доски из древесно-полимерного композита, но и гладкие каменные плитки.
Особенности и преимущества
Две вращающиеся роликовые щетки (входят в комплект поставки для деревянных поверхностей)Тщательная очистка наружных поверхностей из дерева и ДПК.
Комплексное водораспределениеОтличные результаты очистки – грязь удаляется и смывается за один раз.
Эргономичный клапан регулировки водыКоличество воды можно гибко регулировать в зависимости от степени загрязнения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология реального времени с ЖК-дисплеем батареи: время работы, время зарядки и емкость батареи
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать в устройствах на платформе Battery Power 18 В.
Сменные роликовые щетки
- Подходит для чистки деревянных террасных панелей и напольных покрытий из ДПК.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Макс. давление (бар)
|макс. 10
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Расход воды при 4 барах (л/ч)
|макс. 180
|Частота вращения щетки (об/мин)
|500 - 600
|Рабочая ширина роликовой щетки (мм)
|300
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 17 (2,5 А·ч) / макс. 34 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,86
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,418
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Две водные насадки
- Клапан для контроля объема воды
- Хранение аксессуаров
- Эргономичная ручка
Видео
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Мох