Dispozitivul electric PCL 6 poate fi utilizat pentru a îndepărta murdăria persistentă de pe terasele din lemn extrem de ușor, uniform, rapid și complet. Pur și simplu conectați dispozitivul la furtunul de grădină - și sunteți gata să începeți curățarea. Datorită combinației dintre cele patru perii rotative cu role și alimentarea cu apă reglabilă, murdăria poate fi umezită rapid și fiabil, fiind în același timp ridicată și îndepărtată. Suprafața este curățată în profunzime într-un timp foarte scurt, folosind doar volumul minim de apă necesar. Lățimea și poziția rolelor sunt proiectate astfel încât să asigure curățarea a două plăci până la margine într-o singură etapă, ceea ce economisește timp. Datorită periilor înlocuibile ale rolelor, nu numai pardoselile din lemn și WPC, ci și plăcile și dalele din piatră netede și cu pori fini sunt ușor de curățat, obținându-se rezultate perfecte.