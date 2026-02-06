Аппарат для чистки террас PCL 6
Используя свои вращающиеся роликовые щетки и встроенное распределение воды, очиститель патио PCL 6 быстро, тщательно и равномерно удаляет грязь с террас.
Электрический PCL 6 можно использовать для чрезвычайно легкого, равномерного, быстрого и тщательного удаления стойкой грязи с деревянных настилов. Просто подключите устройство к садовому шлангу – и вы готовы начать уборку. Благодаря комбинации четырех вращающихся роликовых щеток и регулируемой подаче воды, грязь быстро и надежно смачивается одновременно с захватом и удалением. Настил тщательно очищается в кратчайшие сроки, используя минимально необходимое количество воды. Ширина и положение роликов разработаны таким образом, чтобы две доски могли быть очищены до края за один проход, что также экономит время. Благодаря сменным роликовым щеткам легко очищаются не только деревянные и композитные напольные покрытия, но и гладкие и мелкопористые каменные плитки и плиты, достигая идеальных результатов.
Особенности и преимущества
Сверхэффективная концепция приводаЭффективный, энергосберегающий двигатель для привода четырех роликовых щеток, которые вращаются в противоположных направлениях. Невероятно прост и удобен в использовании для быстрой, тщательной и равномерной очистки.
Четыре высококачественные вращающиеся роликовые щетки (входящие в комплект поставки предназначены для деревянных поверхностей)Роликовые щетки для деревянных поверхностей подходят для очистки деревянных настилов и напольных покрытий из ДПК. Роликовые щетки для каменных поверхностей доступны в качестве аксессуаров для использования на гладких и мелкопористых каменных плитах и плитах.
Быстроразъемное соединение щетки
Вода распределяется по очищаемой поверхности с помощью двух распылительных форсунок на корпусе щетки
- Смачивает, удаляет и собирает грязь за один шаг. Удаляет стойкую грязь.
Объем воды можно регулировать через клапан
- Водосберегающая очистка. Количество используемой воды варьируется в зависимости от требований задачи очистки.
Брызговик
- Окружающая среда остается чистой. Грязная вода сливается в корпус щетки.
- Корпус щетки почти полностью закрывает щетки.
- Корпус щетки предназначен для очистки вплоть до края.
Регулировка угла наклона ручки на любой градус
- Эргономичное рабочее положение, поскольку высота ручки может быть отрегулирована в соответствии с ростом пользователя.
Положение для хранения
- Компактное положение для хранения, защищающее щетки, когда устройство не используется.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|10
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Расход воды при 4 барах (л/ч)
|макс. 180
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|0,3
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 800
|Рабочая ширина роликовой щетки (мм)
|300
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,991
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|347 x 307 x 1314
Scope of supply
- Роликовые щетки для деревянных поверхностей: 4 шт.
Оснащение
- Две водные насадки
- Клапан для контроля объема воды
- Хранение аксессуаров
- Эргономичная ручка
Видео
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Мох