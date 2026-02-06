Электрический PCL 6 можно использовать для чрезвычайно легкого, равномерного, быстрого и тщательного удаления стойкой грязи с деревянных настилов. Просто подключите устройство к садовому шлангу – и вы готовы начать уборку. Благодаря комбинации четырех вращающихся роликовых щеток и регулируемой подаче воды, грязь быстро и надежно смачивается одновременно с захватом и удалением. Настил тщательно очищается в кратчайшие сроки, используя минимально необходимое количество воды. Ширина и положение роликов разработаны таким образом, чтобы две доски могли быть очищены до края за один проход, что также экономит время. Благодаря сменным роликовым щеткам легко очищаются не только деревянные и композитные напольные покрытия, но и гладкие и мелкопористые каменные плитки и плиты, достигая идеальных результатов.