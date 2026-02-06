Аппарат для чистки террас PCL 6

Используя свои вращающиеся роликовые щетки и встроенное распределение воды, очиститель патио PCL 6 быстро, тщательно и равномерно удаляет грязь с террас.

Электрический PCL 6 можно использовать для чрезвычайно легкого, равномерного, быстрого и тщательного удаления стойкой грязи с деревянных настилов. Просто подключите устройство к садовому шлангу – и вы готовы начать уборку. Благодаря комбинации четырех вращающихся роликовых щеток и регулируемой подаче воды, грязь быстро и надежно смачивается одновременно с захватом и удалением. Настил тщательно очищается в кратчайшие сроки, используя минимально необходимое количество воды. Ширина и положение роликов разработаны таким образом, чтобы две доски могли быть очищены до края за один проход, что также экономит время. Благодаря сменным роликовым щеткам легко очищаются не только деревянные и композитные напольные покрытия, но и гладкие и мелкопористые каменные плитки и плиты, достигая идеальных результатов.

Особенности и преимущества
Сверхэффективная концепция привода
Сверхэффективная концепция привода
Эффективный, энергосберегающий двигатель для привода четырех роликовых щеток, которые вращаются в противоположных направлениях. Невероятно прост и удобен в использовании для быстрой, тщательной и равномерной очистки.
Четыре высококачественные вращающиеся роликовые щетки (входящие в комплект поставки предназначены для деревянных поверхностей)
Четыре высококачественные вращающиеся роликовые щетки (входящие в комплект поставки предназначены для деревянных поверхностей)
Роликовые щетки для деревянных поверхностей подходят для очистки деревянных настилов и напольных покрытий из ДПК. Роликовые щетки для каменных поверхностей доступны в качестве аксессуаров для использования на гладких и мелкопористых каменных плитах и ​​плитах.
Быстроразъемное соединение щетки
Быстроразъемное соединение щетки
Вода распределяется по очищаемой поверхности с помощью двух распылительных форсунок на корпусе щетки
  • Смачивает, удаляет и собирает грязь за один шаг. Удаляет стойкую грязь.
Объем воды можно регулировать через клапан
  • Водосберегающая очистка. Количество используемой воды варьируется в зависимости от требований задачи очистки.
Брызговик
  • Окружающая среда остается чистой. Грязная вода сливается в корпус щетки.
  • Корпус щетки почти полностью закрывает щетки.
  • Корпус щетки предназначен для очистки вплоть до края.
Регулировка угла наклона ручки на любой градус
  • Эргономичное рабочее положение, поскольку высота ручки может быть отрегулирована в соответствии с ростом пользователя.
Положение для хранения
  • Компактное положение для хранения, защищающее щетки, когда устройство не используется.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 10
Регулировка давления Низкое давление
Расход воды при 4 барах (л/ч) макс. 180
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 0,3
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 800
Рабочая ширина роликовой щетки (мм) 300
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,5
Вес (с упаковкой) (кг) 5,991
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 347 x 307 x 1314

Scope of supply

  • Роликовые щетки для деревянных поверхностей: 4 шт.

Оснащение

  • Две водные насадки
  • Клапан для контроля объема воды
  • Хранение аксессуаров
  • Эргономичная ручка

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Деревянные поверхности
  • Мох
Принадлежности
