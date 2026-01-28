Suport pentru furtun

Suportul de perete pentru furtun oferă o soluție compactă și practică pentru depozitarea furtunului. Este prevăzut cu fante pentru duze și lance de pulverizare și este compatibil cu toate tipurile de furtunuri de grădină standard.

Cu un design simplu și compact, suportul de perete pentru furtun îți permite să economisești spațiu, păstrând furtunul la îndemână pe perete. Datorită fantei pentru duze și lance de pulverizare, totul este ușor accesibil. După utilizare, furtunul se depozitează rapid și convenabil pe suport. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest suport este extrem de rezistent, durabil și protejat împotriva UV și înghețului. În plus, Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.

Caracteristici si beneficii
Depozitare practica si cu economie de spatiu pentru furtunuri
  • Totul depozitat central la un loc
Suport pentru duză
  • Accesoriile de udare sunt întotdeauna la îndemână.
Garanție de 5 ani
  • Durabilitate lunga
Rezistent la UV și îngheț
  • Gata de utilizare în orice moment al anului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Capacitatea furtunului (m) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm) 115
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 286 x 144 x 240

Echipament

  • Suport pentru duză
  • Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Suport pentru furtun
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
Accesorii
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

