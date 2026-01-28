Держатель для шланга
Настенный держатель для шланга обеспечивает его хранение с экономией места и позволяет также закреплять распылители (в т. ч. с удлинительной трубкой). Держатель совместим со всеми распространенными садовыми шлангами.
Простой, компактный и не бросающийся в глаза настенный держатель для шланга позволяет удобно хранить садовый шланг, а также и распылители. После использования шланг легко и быстро подвешивается на долговечном держателе, материал которого устойчив к износу, а также воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на этот продукт 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Практичное хранение шланга с экономией места
- Хранение всего необходимого в одном месте.
Держатели для распылителей
- Аксессуары для полива всегда под рукой.
Пятилетняя гарантия
- Долгий срок службы.
Устойчивость к воздействию мороза и УФ-излучения
- Возможность использования в любое время года.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|115
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,537
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,546
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|286 x 144 x 240
Оснащение
- Держатели для распылителей
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади