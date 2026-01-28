Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set

Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.

Căruciorul pentru furtun, stabil și robust, permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină și este extrem de ușor de utilizat. Furtunul poate fi înfășurat cu ușurință folosind manivela ergonomică și ghidajul robust al furtunului. Caruciorul se remarcă prin baza sa extra-largă, care asigură stabilitate maximă, precum și prin rezistența la UV și îngheț. Datorită levierelelor inovative cu eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat convenabil la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet, asigurând astfel o depozitare compactă. Caruciorul este gata de utilizare imediată datorită furtunului de 20 m și accesoriilor incluse, precum conectorii Kärcher, adaptorul pentru robinet și duza. Caruciorul pentru furtun vine complet asamblat. Produsele Kärcher pentru depozitarea furtunului sunt recunoscute pentru durabilitatea și rezistența lor de lungă durată și beneficiază de o garanție de 5 ani.

Caracteristici si beneficii
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set: Stabilitate și rezistență mare
Stabilitate și rezistență mare
Datorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set: Ghidaj pentru furtun
Ghidaj pentru furtun
Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set: Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
  • Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
  • Nu există scurgeri de apă după utilizare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 20
Diametrul furtunului (mm) 13
Capacitatea furtunului (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 45
Culoarea Negru
Greutate (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 8,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun Performance Plus 1/2”: 20 m

Echipament

  • Set
  • Ghidaj pentru furtun
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe medii până la mari
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova