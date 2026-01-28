Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set
Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesorii.
Căruciorul pentru furtun, stabil și robust, permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină și este extrem de ușor de utilizat. Furtunul poate fi înfășurat cu ușurință folosind manivela ergonomică și ghidajul robust al furtunului. Caruciorul se remarcă prin baza sa extra-largă, care asigură stabilitate maximă, precum și prin rezistența la UV și îngheț. Datorită levierelelor inovative cu eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat convenabil la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet, asigurând astfel o depozitare compactă. Caruciorul este gata de utilizare imediată datorită furtunului de 20 m și accesoriilor incluse, precum conectorii Kärcher, adaptorul pentru robinet și duza. Caruciorul pentru furtun vine complet asamblat. Produsele Kärcher pentru depozitarea furtunului sunt recunoscute pentru durabilitatea și rezistența lor de lungă durată și beneficiază de o garanție de 5 ani.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtunPentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopicDepozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Diametrul furtunului (mm)
|13
|Capacitatea furtunului (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|45
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun Performance Plus 1/2”: 20 m
Echipament
- Set
- Ghidaj pentru furtun
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari