Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применении состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

Прочная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга, экономию места и исключительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей шланг можно легко и аккуратно сматывать без лишних усилий. Тележка имеет широкую опору, которая гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а также изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что обеспечивает долговечность устройства. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет настроить ее на нужную высоту или полностью сложить вниз, что особенно удобно для компактного хранения. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями Kärcher, включая коннекторы, адаптер для подключения к крану и распылитель. Такая комплектация обеспечивает его немедленную готовность к использованию. Как и другие аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью, долгим сроком службы и поддерживается 5-летней гарантией от производителя.

Особенности и преимущества
Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шланга
Направляющая шланга
Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Давление разрыва (бар) 45
Цвет Черный
Вес (кг) 3,535
Вес (с упаковкой) (кг) 8,719
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг Performance Plus 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Направляющая шланга
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
