Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.

Utilizare practică și depozitare compactă: suportul pentru furtun asigură o udare ușoară și eficientă, dar și depozitarea ordonată a furtunului de grădină. Setul complet include un furtun de 10 m, conectori, adaptoare pentru robinet și o duză de grădină. Datorită manivelei cu rulare lină, furtunul se înfășoară fără efort, fără a se încurca sau forma răsuciri. Designul compact, mânerul ergonomic pentru transport confortabil și stabilitatea optimă datorită centrului de greutate scăzut, fac produsul ideal pentru orice grădină. În plus, este rezistent la UV și îngheț, asigurându-i o durabilitate îndelungată. Produsele Kärcher pentru depozitarea furtunurilor sunt renumite pentru calitatea și fiabilitatea lor, beneficiind de o garanție de 5 ani. Suportul pentru furtun este livrat deja complet asamblat.

Caracteristici si beneficii
Mâner pliabil cu manivelă
  • Depozitare compacta
Compact dimensioning
  • Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 10
Diametrul furtunului (mm) 13
Capacitatea furtunului (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 24
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,8
Greutate cu ambalaj (kg) 4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 300 x 475 x 350

Scope of supply

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun PrimoFlex 1/2”: 10 m

Echipament

  • Set
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
