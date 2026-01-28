Tambur pentru furtun HR 2.10 Set
Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.
Utilizare practică și depozitare compactă: suportul pentru furtun asigură o udare ușoară și eficientă, dar și depozitarea ordonată a furtunului de grădină. Setul complet include un furtun de 10 m, conectori, adaptoare pentru robinet și o duză de grădină. Datorită manivelei cu rulare lină, furtunul se înfășoară fără efort, fără a se încurca sau forma răsuciri. Designul compact, mânerul ergonomic pentru transport confortabil și stabilitatea optimă datorită centrului de greutate scăzut, fac produsul ideal pentru orice grădină. În plus, este rezistent la UV și îngheț, asigurându-i o durabilitate îndelungată. Produsele Kärcher pentru depozitarea furtunurilor sunt renumite pentru calitatea și fiabilitatea lor, beneficiind de o garanție de 5 ani. Suportul pentru furtun este livrat deja complet asamblat.
Caracteristici si beneficii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Compact dimensioning
- Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|10
|Diametrul furtunului (mm)
|13
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|300 x 475 x 350
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun PrimoFlex 1/2”: 10 m
Echipament
- Set
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii