Катушка со шлангом HR 2.10 Set

Готовое решение для удобного полива и хранения шланга с экономией места: катушка с 10-метровым садовым шлангом Kärcher в комплекте с коннекторами, распылителем и адаптером для присоединения к крану.

Высокая мобильность в сочетании с компактностью при хранении: катушка для шланга обеспечивает комфортный полив растений и аккуратное хранение садового шланга. В комплект ее поставки входят 10-метровый садовый шланг, коннекторы, адаптер для присоединения к крану и садовый распылитель. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка отличается компактной конструкцией, эргономичной ручкой для переноски и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести. Кроме того, она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, тележка отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок. Катушка поставляется в смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Компактный размер
  • Удобное хранение
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 10
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 1,753
Вес (с упаковкой) (кг) 4,02
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 300 x 475 x 350

Scope of supply

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 10 м

Оснащение

  • Набор
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Катушка со шлангом HR 2.10 Set
Катушка со шлангом HR 2.10 Set
Катушка со шлангом HR 2.10 Set
Катушка со шлангом HR 2.10 Set
Катушка со шлангом HR 2.10 Set

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Небольшие и средние площади
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова