Practicitate unică. Funcționalitate dublă. Acest tambur pentru furtun combină perfect depozitarea pe perete cu utilizarea mobilă în grădină. Duzele și lancele de pulverizare pot fi agățate ușor pe suportul de perete, fiind mereu la îndemână. HR 4.30 se poate detașa rapid din suport și este ușor de transportat datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu rulare liberă, furtunul de grădină se înfășoară fără efort și se depozitează ordonat, fără răsuciri sau încâlceli neplăcute. În plus, produsul impresionează prin designul compact, stabilitatea excelentă datorită centrului de greutate scăzut și furtunul de 30 m, complet echipat cu conectori, adaptor de robinet și duză. Tamburul pentru furtun este livrat complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, acest dispozitiv oferă durabilitate și fiabilitate pentru utilizarea zilnică. Kärcher oferă o garanție de 5