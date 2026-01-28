Tambur pentru furtun HR 4.30 Set
Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4.30 cu furtun de 30 m, accesorii și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.
Practicitate unică. Funcționalitate dublă. Acest tambur pentru furtun combină perfect depozitarea pe perete cu utilizarea mobilă în grădină. Duzele și lancele de pulverizare pot fi agățate ușor pe suportul de perete, fiind mereu la îndemână. HR 4.30 se poate detașa rapid din suport și este ușor de transportat datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu rulare liberă, furtunul de grădină se înfășoară fără efort și se depozitează ordonat, fără răsuciri sau încâlceli neplăcute. În plus, produsul impresionează prin designul compact, stabilitatea excelentă datorită centrului de greutate scăzut și furtunul de 30 m, complet echipat cu conectori, adaptor de robinet și duză. Tamburul pentru furtun este livrat complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, acest dispozitiv oferă durabilitate și fiabilitate pentru utilizarea zilnică. Kärcher oferă o garanție de 5
Caracteristici si beneficii
Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singurDepozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Suport practic pentru duzeDuzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Suport pentru pereteInstalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare.
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Compact dimensioning
- Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|30
|Capacitatea furtunului (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|160
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|363 x 475 x 500
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun PrimoFlex 1/2”: 30 m
Echipament
- Set
- Suport pentru duză
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii