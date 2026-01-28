Tambur pentru furtun HR 3
Un tambur pentru furtun – două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.
Suportul practic pentru perete și utilizarea mobilă se îmbină perfect: acest tambur pentru furtun este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cu suportul inclus, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. HR 3 se poate îndepărta cu ușurință din suport și este comod de transportat datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu rulare liberă, furtunul poate fi înfășurat fără efort și depozitat ordonat, fără a se forma colțuri sau încurcături. De asemenea, produsul se remarcă prin designul compact și stabilitatea sporită datorită centrului de greutate scăzut. Tamburul pentru furtun vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, este suficient de durabil și robust pentru a rezista uzului zilnic. Kärcher oferă o garanție de 5 ani.
Caracteristici si beneficii
Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singurDepozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Suport pentru pereteInstalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare.
Mâner pliabil cu manivelăDepozitare compacta
Compact dimensioning
- Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|160
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|363 x 475 x 500
Echipament
- Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii