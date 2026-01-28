Caruciorul pentru furtun, stabil și durabil, oferă o soluție eficientă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind extrem de ușor de utilizat. Furtunul se poate înfășura rapid și uniform datorită manivelei ergonomice și ghidajului solid pentru furtun. Tamburul metalic rezistent este conceput pentru a face față celor mai exigente condiții de grădinărit. De asemenea, caruciorul se distinge prin baza extra-largă, care asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența sa la UV și îngheț, fiind ideal pentru orice condiții de vreme. Un alt detaliu apreciat este suportul pentru duză, integrat în mâner, pentru mai mult confort. Cu ajutorul manetelor inovative de eliberare rapidă, mânerul telescopic se poate ajusta cu ușurință la înălțimea dorită sau poate fi complet pliat, pentru a economisi spațiu de depozitare. Kärcher garantează o durabilitate de lungă durată, oferind o garanție de 5 ani pentru acest produs. Caruciorul pentru furtun vine deja complet asamblat, gata de utilizare.