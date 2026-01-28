Cărucior pentru furtun HT 6 M
Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.
Caruciorul pentru furtun, stabil și durabil, oferă o soluție eficientă pentru depozitarea furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind extrem de ușor de utilizat. Furtunul se poate înfășura rapid și uniform datorită manivelei ergonomice și ghidajului solid pentru furtun. Tamburul metalic rezistent este conceput pentru a face față celor mai exigente condiții de grădinărit. De asemenea, caruciorul se distinge prin baza extra-largă, care asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența sa la UV și îngheț, fiind ideal pentru orice condiții de vreme. Un alt detaliu apreciat este suportul pentru duză, integrat în mâner, pentru mai mult confort. Cu ajutorul manetelor inovative de eliberare rapidă, mânerul telescopic se poate ajusta cu ușurință la înălțimea dorită sau poate fi complet pliat, pentru a economisi spațiu de depozitare. Kärcher garantează o durabilitate de lungă durată, oferind o garanție de 5 ani pentru acest produs. Caruciorul pentru furtun vine deja complet asamblat, gata de utilizare.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtunPentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Tambur metalicRobustete si durata lunga de viata garantate
Suport practic pentru duze
- Duzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
- Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Echipament
- Lamelă metalică pentru furtun
- Ghidaj pentru furtun
- Suport pentru duză
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari