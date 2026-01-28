Тележка для шланга HT 6 M

Надежная и мобильная тележка для шланга отличается прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Эргономичная кривошипная рукоятка и направляющая для шланга позволяют легко и аккуратно сматывать его. Стальной барабан рассчитан на высокие нагрузки, а очень широкая опора гарантирует высокую устойчивость. Тележка, оснащенная практичным держателем для распылителя на ручке для перемещения, устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на удобной для пользователя высоте или полностью сдвигается вниз – например, для хранения тележки с экономией места. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
Тележка для шланга HT 6 M: Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Тележка для шланга HT 6 M: Направляющая шланга
Направляющая шланга
Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Тележка для шланга HT 6 M: Металлическая катушка
Металлическая катушка
Гарантия надежности и долгого срока службы.
Практичные держатели для распылителей
  • Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
  • Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 2,767
Вес (с упаковкой) (кг) 7,069
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Оснащение

  • Металлическая катушка для шланга
  • Направляющая шланга
  • Держатели для распылителей
Тележка для шланга HT 6 M
Тележка для шланга HT 6 M
Тележка для шланга HT 6 M

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова