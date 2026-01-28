Cărucior pentru furtun HT 5 M
Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.
Robust și stabil: acest cărucior pentru furtun permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină și oferă un confort de utilizare deosebit. Datorită tamburului metalic solid, poate face față cu ușurință chiar și celor mai grele sarcini. Furtunul se rulează ușor și uniform prin intermediul manivelei ergonomice și ghidajului robust. Caruciorul se remarcă prin baza extra-largă, care îi asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența la razele UV și îngheț. Mânerul telescopic poate fi ajustat rapid la înălțimea dorită datorită sistemului cu eliberare rapidă, iar pentru depozitare, poate fi împins complet jos, economisind astfel spațiu. Caruciorul vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Produsele de depozitare pentru furtun Kärcher sunt renumite pentru durabilitatea lor de lungă durată, având o garanție de 5 ani din partea producătorului.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtunPentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Tambur metalicRobustete si durata lunga de viata garantate
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopic
- Depozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Capacitatea furtunului (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|45
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Echipament
- Lamelă metalică pentru furtun
- Ghidaj pentru furtun
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari