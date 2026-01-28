Robust și stabil: acest cărucior pentru furtun permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină și oferă un confort de utilizare deosebit. Datorită tamburului metalic solid, poate face față cu ușurință chiar și celor mai grele sarcini. Furtunul se rulează ușor și uniform prin intermediul manivelei ergonomice și ghidajului robust. Caruciorul se remarcă prin baza extra-largă, care îi asigură o stabilitate maximă, precum și prin rezistența la razele UV și îngheț. Mânerul telescopic poate fi ajustat rapid la înălțimea dorită datorită sistemului cu eliberare rapidă, iar pentru depozitare, poate fi împins complet jos, economisind astfel spațiu. Caruciorul vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Produsele de depozitare pentru furtun Kärcher sunt renumite pentru durabilitatea lor de lungă durată, având o garanție de 5 ani din partea producătorului.