Тележка для шланга HT 5 M

Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

Надежное решение: тележка для шланга, очень удобная в применении и позволяющая хранить садовый шланга с экономией места. Ее прочная металлическая катушка рассчитана на интенсивные нагрузки, а эргономичная кривошипная рукоятка и прочная направляющая для шланга позволяют легко и аккуратно сматывать его. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз – например, для хранения с экономией места. Тележка поставляется в смонтированном состоянии. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, она отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок.

Особенности и преимущества
Тележка для шланга HT 5 M: Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Тележка для шланга HT 5 M: Направляющая шланга
Направляющая шланга
Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Тележка для шланга HT 5 M: Металлическая катушка
Металлическая катушка
Гарантия надежности и долгого срока службы.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
  • Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Давление разрыва (бар) 45
Цвет Черный
Вес (кг) 2,748
Вес (с упаковкой) (кг) 6,521
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Оснащение

  • Металлическая катушка для шланга
  • Направляющая шланга
Тележка для шланга HT 5 M
Тележка для шланга HT 5 M
Тележка для шланга HT 5 M

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
Принадлежности
