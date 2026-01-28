Надежное решение: тележка для шланга, очень удобная в применении и позволяющая хранить садовый шланга с экономией места. Ее прочная металлическая катушка рассчитана на интенсивные нагрузки, а эргономичная кривошипная рукоятка и прочная направляющая для шланга позволяют легко и аккуратно сматывать его. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз – например, для хранения с экономией места. Тележка поставляется в смонтированном состоянии. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, она отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок.