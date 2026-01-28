Practicitate unică, funcționalitate dublă. Acest tambur pentru furtun combină depozitarea pe perete cu utilizarea mobilă în grădină. Duzele și lancele de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete, fiind întotdeauna la îndemână. HR 4 se îndepărtează ușor din suport și se transportă comod datorită mânerului ergonomic. Furtunul de grădină poate fi înfășurat fără efort și depozitat impecabil, fără a se încurca sau forma colțuri, grație manivelei cu rotație liberă. Designul compact și stabilitatea ridicată, datorită centrului de greutate scăzut, sunt alte avantaje remarcabile ale acestui produs. Tamburul vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, este construit pentru a rezista uzului zilnic. Kärcher oferă o garanție de 5 ani.