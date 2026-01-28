Tambur pentru furtun HR 4
Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.
Practicitate unică, funcționalitate dublă. Acest tambur pentru furtun combină depozitarea pe perete cu utilizarea mobilă în grădină. Duzele și lancele de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete, fiind întotdeauna la îndemână. HR 4 se îndepărtează ușor din suport și se transportă comod datorită mânerului ergonomic. Furtunul de grădină poate fi înfășurat fără efort și depozitat impecabil, fără a se încurca sau forma colțuri, grație manivelei cu rotație liberă. Designul compact și stabilitatea ridicată, datorită centrului de greutate scăzut, sunt alte avantaje remarcabile ale acestui produs. Tamburul vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată. Rezistent la UV și îngheț, este construit pentru a rezista uzului zilnic. Kärcher oferă o garanție de 5 ani.
Caracteristici si beneficii
Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singurDepozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Suport practic pentru duzeDuzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Suport pentru pereteInstalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare.
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Compact dimensioning
- Depozitare usoara
Gata pentru utilizare imediată
- Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm)
|160
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|363 x 475 x 500
Echipament
- Suport pentru duză
- Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe mici până la medii