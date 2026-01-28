Катушка для шланга HR 4

Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка для шланга HR 4 легко снимается с держателя для выполнения различных работ по поливу растений.

Практичное решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 4 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для мобильного применения в саду. При этом на ее держателе могут также размещаться различные распылители (обычные и с удлиняющей трубкой). Катушка легко снимается с держателя и удобно перемещается в необходимое место благодаря эргономичной ручке для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном состоянии. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.

Особенности и преимущества
Катушка для шланга HR 4: Решение «2 в 1»: катушка для шланга и держатель для нее
Решение «2 в 1»: катушка для шланга и держатель для нее
Хранение шланга на стене и его мобильное применение в саду.
Катушка для шланга HR 4: Практичные держатели для распылителей
Практичные держатели для распылителей
Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Катушка для шланга HR 4: Крепление на стену.
Крепление на стену.
Быстрый и простой монтаж.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Компактный размер
  • Удобное хранение
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Расстояние между болтами для крепления к стене (мм) 160
Цвет Черный
Вес (кг) 1,998
Вес (с упаковкой) (кг) 3,268
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 363 x 475 x 500

Оснащение

  • Держатели для распылителей
  • Настенный держатель с шурупами и дюбелями
