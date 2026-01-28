Cărucior pentru furtun HT 3
Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.
Căruciorul pentru furtun stabil și durabil asigură o depozitare eficientă a furtunului de grădină și o utilizare foarte comodă. Furtunul poate fi rulat rapid și ușor cu ajutorul manivelei ergonomice. Cu o bază extra-largă pentru o stabilitate superioară, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport pentru duză amplasat pe mâner, acest carucior răspunde perfect nevoilor tale. Mânerul telescopic, dotat cu un sistem inovator de eliberare rapidă, poate fi ajustat cu ușurință pe înălțimea dorită sau poate fi coborât complet. Beneficiezi de o garanție de 5 ani din partea Kärcher, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Suport practic pentru duzeDuzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopicDepozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|3,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Echipament
- Suport pentru duză
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari