Căruciorul pentru furtun stabil și durabil asigură o depozitare eficientă a furtunului de grădină și o utilizare foarte comodă. Furtunul poate fi rulat rapid și ușor cu ajutorul manivelei ergonomice. Cu o bază extra-largă pentru o stabilitate superioară, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport pentru duză amplasat pe mâner, acest carucior răspunde perfect nevoilor tale. Mânerul telescopic, dotat cu un sistem inovator de eliberare rapidă, poate fi ajustat cu ușurință pe înălțimea dorită sau poate fi coborât complet. Beneficiezi de o garanție de 5 ani din partea Kärcher, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.