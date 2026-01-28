Suportul practic pentru perete și utilizarea mobilă: acest tambur pentru furtun poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete cu suportul inclus, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. Setul HR 3.20 poate fi cu ușurință îndepărtat din suport și transportat confortabil datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu mișcare liberă, furtunul de grădină se înfășoară rapid și eficient, fiind depozitat cu grijă, fără cute sau încurcături. Designul compact și stabilitatea sporită datorită centrului de greutate scăzut oferă o utilizare comodă și sigură. Tamburul pentru furtun vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată, incluzând 20 de metri de furtun de grădină, conectori, adaptor pentru robinet și duză. Este rezistent la UV și îngheț, garantând o durabilitate excelentă și o performanță de lungă durată. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.