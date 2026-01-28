Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set

Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesorii este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.

Suportul practic pentru perete și utilizarea mobilă: acest tambur pentru furtun poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete cu suportul inclus, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină. Setul HR 3.20 poate fi cu ușurință îndepărtat din suport și transportat confortabil datorită mânerului ergonomic. Cu ajutorul manivelei cu mișcare liberă, furtunul de grădină se înfășoară rapid și eficient, fiind depozitat cu grijă, fără cute sau încurcături. Designul compact și stabilitatea sporită datorită centrului de greutate scăzut oferă o utilizare comodă și sigură. Tamburul pentru furtun vine complet asamblat și este gata de utilizare imediată, incluzând 20 de metri de furtun de grădină, conectori, adaptor pentru robinet și duză. Este rezistent la UV și îngheț, garantând o durabilitate excelentă și o performanță de lungă durată. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru acest produs.

Caracteristici si beneficii
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set: Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singur
Funcție 2 în 1: derulator de furtun montat pe perete și mobil într-unul singur
Depozitarea furtunului pe perete, precum și pentru utilizarea mobilă în grădină.
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set: Suport pentru perete
Suport pentru perete
Instalare simplă și rapidă a unității practice de depozitare.
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set: Mâner pliabil cu manivelă
Mâner pliabil cu manivelă
Depozitare compacta
Compact dimensioning
  • Depozitare compacta
Gata pentru utilizare imediată
  • Accesoriile de udare sunt incluse în pachetul de livrare.
Racord pentru furtun curbat
  • Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 20
Diametrul furtunului (mm) 13
Capacitatea furtunului (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Presiunea de rupere (bar) 24
Distanța dintre șuruburi pentru montarea pe perete (mm) 160
Culoarea Negru
Greutate (kg) 2
Greutate cu ambalaj (kg) 5,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 363 x 475 x 500

Scope of supply

  • Conector pentru furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
  • Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
  • Duza pulverizare: 1 Bucată
  • Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m

Echipament

  • Set
  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: jet punct
  • Suport de perete inclusiv șuruburi și dibluri
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Suprafețe mici până la medii
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova