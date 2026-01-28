Căruciorul de furtun, stabil și robust, permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind foarte ușor de folosit. Furtunul poate fi rulat uniform și fără efort cu ajutorul manivelei ergonomice și ghidajului rezistent. Acesta se remarcă prin baza sa extra-largă, care garantează o stabilitate maximă, fiind totodată rezistent la UV și îngheț. Datorită sistemului de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat cu ușurință la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet, pentru un depozitaj convenabil. Aceasta asigură o utilizare practică și o păstrare eficientă a spațiului. Kärcher oferă o garanție de 5 ani, iar caruciorul de furtun vine complet asamblat, gata de utilizare.