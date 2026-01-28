Cărucior pentru furtun HT 4
Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.
Căruciorul de furtun, stabil și robust, permite depozitarea eficientă a furtunului de grădină, economisind spațiu și fiind foarte ușor de folosit. Furtunul poate fi rulat uniform și fără efort cu ajutorul manivelei ergonomice și ghidajului rezistent. Acesta se remarcă prin baza sa extra-largă, care garantează o stabilitate maximă, fiind totodată rezistent la UV și îngheț. Datorită sistemului de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat cu ușurință la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet, pentru un depozitaj convenabil. Aceasta asigură o utilizare practică și o păstrare eficientă a spațiului. Kärcher oferă o garanție de 5 ani, iar caruciorul de furtun vine complet asamblat, gata de utilizare.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Ghidaj pentru furtunPentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopicDepozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Echipament
- Ghidaj pentru furtun
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari