Тележка для шланга HT 4
Все под рукой: тележка для шланга впечатляет прочной катушкой, очень широкой опорой для максимальной устойчивости, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Прочная и практичная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга и удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей для шланга, процесс сматывания становится максимально легким и равномерным. Широкая опора конструкции гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а материалы, из которых изготовлена тележка, устойчивы к воздействию мороза и УФ-излучения, что обеспечивает ее долговечность. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет легко настраивать высоту ручки в соответствии с потребностями пользователя или полностью складывать ее для экономии места при хранении. Кроме того, Kärcher предоставляет на эту тележку 5-летнюю гарантию, подтверждающую ее надежность. Тележка поставляется в полностью смонтированном виде, готовой к использованию.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шлангаДля легкого разматывания и сматывания шланга.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручкиХранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|3,535
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,836
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащение
- Направляющая шланга
Области применения
- Полив сада
- Средние и большие площади