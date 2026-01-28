Întotdeauna depozitat în mod ideal: tamburul elegantă pentru furtun este montată pe perete pentru economisirea spațiului și este conectată la robinet printr-un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul pentru furtun poate fi rotită la mai mult de 180°, permițând furtunului să ajungă cu ușurință în orice colț al grădinii. Furtunul poate fi extins cu ușurință până la o lungime maximă de 25 de metri. Există etape de blocare corespunzătoare: furtunul se blochează automat la intervale scurte. Tragerea ușoară a capătului furtunului eliberează mecanismul de blocare, astfel încât furtunul se retrage automat și controlat, fără a se face bucle sau noduri. Sistemul inovativ de montare FlexChange permite îndepărtarea ușoară a cutiei de furtun din suportul de perete, fără a fi necesare unelte. Acest lucru este ideal pentru depozitarea ușoară pe timpul iernii sau pentru utilizarea flexibilă între suportul de perete și țeava de furtun, disponibilă ca accesoriu opțional. tamburul pentru furtun este, de asemenea, rezistentă la UV și îngheț, ceea ce o face perfectă pentru a rămâne montată pe peretele casei pe tot parcursul anului. Pentru protecția împotriva furtului, se poate adăuga un lacăt de cablu. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru produs.