Căruciorul pentru furtun, stabil și robust, asigură depozitarea eficientă și convenabilă a furtunului de grădină. Tamburul metalic rezistent face față cu succes celor mai exigente condiții de grădină. Furtunul se poate înfășura rapid și uniform cu ajutorul manivelei ergonomice și a ghidajului solid. Designul său include o bază extra-largă pentru stabilitate maximă și rezistență la UV și îngheț, asigurând durabilitate pe termen lung. Datorită levierelelor rapide, mânerul telescopic poate fi ajustat ușor la înălțimea dorită sau chiar coborât complet pentru depozitare compactă. Setul este gata de utilizare imediată, incluzând furtunul de grădină Kärcher, conectorii, adaptorul pentru robinet și duza. Caruciorul pentru furtun vine complet asamblat și beneficiază de o garanție de 5 ani, fiind un produs durabil și fiabil, caracteristic pentru soluțiile de depozitare Kärcher.