Тележка со шлангом HT 5.20 M Set

Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.

Прочная тележка для шланга обеспечивает удобное и компактное хранение садового шланга, при этом оставаясь максимально практичной в использовании. Благодаря стальному барабану, рассчитанному на высокие нагрузки, и эргономичной кривошипной рукоятке сматывание шланга становится легким и аккуратным. Прочная направляющая дополнительно способствует равномерному сматыванию, а широкая опора конструкции гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании. Материалы, из которых изготовлена тележка, устойчивы к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что делает ее долговечной. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет легко настроить ее высоту в соответствии с вашими потребностями или полностью сложить для экономии места при хранении. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте со всем необходимым для полива: садовым шлангом Kärcher, коннекторами, адаптером для подключения к крану и распылителем. Такая комплектация позволяет немедленно приступить к его использованию. Как и все аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью и длительным сроком службы, а также поддерживается 5-летней гарантией от производителя.

Особенности и преимущества
Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шланга
Направляющая шланга
Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Металлическая катушка
Металлическая катушка
Гарантия надежности и долгого срока службы.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
  • Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 2,748
Вес (с упаковкой) (кг) 9,369
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг Performance Plus 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Металлическая катушка для шланга
  • Направляющая шланга
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Области применения
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
