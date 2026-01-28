Depozitare perfectă și convenabilă: tamburul elegantă pentru furtun este montată pe perete pentru a economisi spațiu și se conectează la robinet printr-un furtun de legătură. Datorită suportului de perete, tamburul poate fi rotită la mai mult de 180°, permițând furtunului să ajungă fără efort în orice colț al grădinii. Furtunul poate fi extins cu ușurință până la o lungime maximă de 35 de metri, iar sistemul de blocare automat se activează la intervale scurte, asigurând o utilizare fără probleme. Printr-o simplă tragere a capătului furtunului, mecanismul de blocare se eliberează, iar furtunul se retrage automat și controlat, fără a se încurca sau a forma noduri. Inovatorul sistem FlexChange permite montarea ușoară și schimbarea cutiei între suportul de perete și țărușul pentru furtun (accesoriu opțional). Suportul de perete este detașabil și dispune de compartimente pentru depozitarea duzelor și a accesoriilor de udare. În plus, tamburul este rezistentă la UV și îngheț, fiind potrivită pentru a rămâne montată pe peretele casei pe tot parcursul anului. Kärcher oferă o garanție de 5 ani pentru produs.