Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set
Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.
Căruciorul robust și stabil pentru furtun oferă o soluție eficientă de depozitare, economisind spațiu și asigurând un utilizare extrem de confortabilă. Furtunul se rulează rapid și ușor, datorită manivelei ergonomice. Designul său include o bază extra-largă pentru o stabilitate excelentă, rezistență la UV și îngheț, precum și un suport practic pentru duză, amplasat pe mâner. Setul vine complet echipat cu un furtun de 20 m, accesorii pentru udare de la Kärcher și o duză. Datorită sistemului inovativ de eliberare rapidă, mânerul telescopic poate fi ajustat rapid la înălțimea dorită sau poate fi pliat complet. Kärcher oferă o garanție de 5 ani, iar caruciorul este livrat deja asamblat, gata de utilizare.
Caracteristici si beneficii
Stabilitate și rezistență mareDatorită bazei foarte late și a centrului de greutate coborât al rolei de furtun.
Suport practic pentru duzeDuzele și lăncile de pulverizare pot fi agățate pe suportul de perete pentru depozitare convenabilă.
Pârghie de eliberare rapidă pentru fixarea mânerului telescopicDepozitare compacta
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Mâner pliabil cu manivelă
- Depozitare compacta
Racord pentru furtun curbat
- Împiedică răsucirea și îndoirea furtunului pentru un debit maxim de apă.
Fixare a capului de furtun
- Nu există scurgeri de apă după utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|20
|Diametrul furtunului (mm)
|13
|Capacitatea furtunului (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Presiunea de rupere (bar)
|24
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|3,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|565 x 475 x 896
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 3 Bucată
- Conector pentru furtun cu Aqua Stop: 1 Bucată
- Adaptor furtun cu reductie, G3/4, G1/2: 1 Bucată
- Duza pulverizare: 1 Bucată
- Furtun PrimoFlex 1/2”: 20 m
Echipament
- Set
- Suport pentru duză
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Masini compatibile
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Suprafețe medii până la mari