Тележка со шлангом HT 3.20 Set

Тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения с держателем для распылителя. Поставляется с 20-метровым садовым шлангом и аксессуарами для полива. 

Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Тележка оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и практичным держателем для распылителя на ручке для перемещения. Она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. В комплект поставки включены шланг длиной 20 м, распылитель и другие аксессуары для полива. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Практичные держатели для распылителей
Практичные держатели для распылителей
Распылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 3,216
Вес (с упаковкой) (кг) 7,919
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Держатели для распылителей
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
