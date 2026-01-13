Aspersor multifunctional cu 6 pozitii MS 100

Aspersor selector multifunctional MS 100 pentru irigarea zonelor si gradinilor mici, 6 modele de pulverizare pentru o irigare versatila. Acoperire maxima: 78 m2

Aspersor cu programare multifunctionala MS 100, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici, 6 modele de pulverizare pentru irigarea versatila. Acopera pana la 78 m2. Disponibil cu crampoane sau baza glisanta. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele de prindere disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!

Caracteristici si beneficii
Forme diferite de irigare prin 6 forme diferite de duze
  • Pentru irigare, in functie de necesar
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
  • Pentru depozitare / suspendare ușoară.

Specificații tehnice

Date tehnice

Volum apa 21 l/min
diametru de stropire - 2 bari ≤ 8,4 m
diametru de stropire - 4 bari ≤ 10 m
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 208 x 199 x 71
