Дождеватель многофункциональный MS 100

Дождеватель многофункциональный MS 100 площадь полива до 78 кв.м. 6 форсунок для полива участков разной формы

Многофункциональный дождеватель MS 100 прекрасно подходит для полива небольших площадей. Форсунки 6 разных форм обеспечивают разные варианты полива. Максимальная площадь орошения составляет 78 кв. м. Дождеватель легко присоединяется к садовому шлангу, оснащенному любым стандартным коннектором.

Особенности и преимущества
6 разных режимов обеспечивают оптимальный полив
  • Для оптимального полива
Петля для подвешивания устройства встроена в ручку
  • Для простого хранения
Спецификации

Технические характеристики

Расход воды 21 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар) ≤ 8,4 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) ≤ 10 m
Цвет Черный
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,107
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 208 x 199 x 71
