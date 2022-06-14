Pompe cu acumulator pentru rezervoare

Repere

Pentru proprietarii de grădini care s-au săturat să tragă o cutie de udare grea în sus și în jos prin grădină, dar care nu au o priză, pompa fără fir BP 2.000-18 a fost creată pentru tine. Poate fi operat cu orice baterie Kärcher 18 V Battery Power, astfel încât să puteți folosi surse alternative de apă oriunde doriți, chiar dacă nu există o conexiune de alimentare disponibilă în grădină. Acest lucru nu numai că economisește apă de băut valoroasă, dar te scutește și de la încordarea spatelui și a portofelului - ideal pentru grădini mici, grădini de cabane, loturi și oriunde există apă și plante însetate, dar fără alimentare cu energie.