Pompe cu acumulator pentru rezervoare
Udare convenabilă și ecologică: Folosiți apa de ploaie colectată dintr-un bazin de apă, un iaz sau un container IBC cu pompa flexibilă cu acumulatot, fără a avea nevoie de robinet, priză sau adapator.
Beneficii
Nu este nevoie de racord de apă
Pompa de butoi fără fir este autosuficientă: dispozitivul nu are nevoie de o conexiune separată de apă, ci folosește în schimb apa de ploaie colectată într-un butoi de apă sau recipient IBC. Aceasta înseamnă că vă puteți uda florile și paturile de legume în alocații, de exemplu, fără a avea nevoie de o racordare la apă.
Nu este nevoie de o sursă de alimentare
Baterie puternică în loc de cablu: pompa de butoi funcționează cu baterie și nu are nevoie de alimentare. Acest lucru permite mult mai multă flexibilitate: La produsele cu fir, aria de utilizare este limitată de lungimea cablului. În schimb, pompa de butoi permite udarea fără fir chiar și în locurile în care nu există alimentare cu energie.
Convenabil
Mai eficientă, mai ergonomică, mai simplă: în comparație cu o cutie de udare, pompa pentru butoi de ploaie oferă mult mai mult confort. Comutatorul este la nivel cu marginea cilindrului, deci nu este nevoie ca utilizatorul să se aplece. Transportul de cutii de udare grele este, de asemenea, un lucru al trecutului, deoarece apa este preluată direct din butoi și poate fi folosită pentru udare prin furtunul de grădină și pulverizatoarele de grădină.
Eficient din punct de vedere al apei
Pompa de butoi se potrivește și prin deschideri înguste, cum ar fi cele dintr-un container IBC. Acest lucru economisește timp și apă, deoarece apa de ploaie colectată poate fi reutilizată cu ușurință.
Surse de apă
Pompele pentru rezervoare cu acumulator sunt ideale pentru udarea eficientă a paturilor de legume și a florilor cu apă de ploaie dintr-un butoi sau container IBC. Utilizări posibile:
- Butoi de ploaie
- Fund de apă
- Container IBC
Domenii de aplicare tipice ale pompelor cu acumulator
Vilă
Locurile mai vechi, în special, adesea nu au electricitate. Cei care au nevoie să ude în mod regulat pot face udarea grădinii mult mai ușoară cu o pompă de ploaie alimentată cu baterie.
Grădină de legume și plante medicinale
Pentru a vă asigura că zarzavatul și ierburile în spirală de lângă terasă sau în grădina din spatele casei prosperă, acestea pot fi udate într-un mod prietenos cu plantele cu apă de ploaie fără calcar folosind o pompă de ploaie.
Irigarea gazonului
Pompa cilindră fără fir este potrivită și pentru udarea suprafețelor mai mari, cum ar fi gazonul. Apa din butoiul de ploaie oferă o alternativă de economisire a resurselor la apa de la robinet.
Repere
Pentru proprietarii de grădini care s-au săturat să tragă o cutie de udare grea în sus și în jos prin grădină, dar care nu au o priză, pompa fără fir BP 2.000-18 a fost creată pentru tine. Poate fi operat cu orice baterie Kärcher 18 V Battery Power, astfel încât să puteți folosi surse alternative de apă oriunde doriți, chiar dacă nu există o conexiune de alimentare disponibilă în grădină. Acest lucru nu numai că economisește apă de băut valoroasă, dar te scutește și de la încordarea spatelui și a portofelului - ideal pentru grădini mici, grădini de cabane, loturi și oriunde există apă și plante însetate, dar fără alimentare cu energie.
Caracteristici pompe cu acumulator pentru rezervoare
Imediat gata de utilizare
Pompa pentru rezervoare fără fir este alternativa convenabilă la udato și este gata de utilizare în doar câțiva pași.
Poziție variabilă a furtunului
Sistemul de furtunuri poate fi atașat la sursa de apă în trei poziții.
Siguranță și confort
Suportul unității bateriei este plasat în partea de sus a cilindrului de ploaie, astfel încât să nu intre în contact cu apa. Pompa pentru butoi are montare flexibilă pe marginea butoiului pentru a asigura o prindere sigură.
Ghid pentru furtun
Ghidajul pentru furtun de pe marginea butoiului asigură că furtunul de grădină nu este îndoit sau deteriorat de nicio margine.
Practic și economisitor de energie
Datorită comutatorului integrat de pe atașamentul jantei butoiului, pompa fără fir pentru butoi poate fi pornită și oprită în orice moment. Acest lucru economisește energie.
Transparența este importantă!
Capacul transparent de deasupra afișajului înseamnă că nivelul bateriei poate fi citit în orice moment.
Inovator și convenabil
Pompele cu acumulator Kärcher sunt echipate cu un furtun a cărui lungime poate fi reglabilă și un prefiltru.
Sistem de filtrare detașabil
Prefiltrul previne aspirarea particulelor de murdărie, asigurând o funcționare fără probleme. Dacă prefiltrul se murdărește, acesta poate fi curățat în câțiva pași simpli.
Întrebări frecvente pentru pompa cilindrului bateriei
Platformă pentru baterii Karcher Battery Power
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