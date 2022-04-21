Produse de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power

Nu există conexiune la curent în zona dvs. exterioară? Vrei să eviți aglomerația de cabluri în grădina ta? Aceasta nu este o problemă pentru noile dispozitive de grădină și de curățare alimentate cu baterii cu sistemul de baterii interschimbabile Kärcher Battery Power. Datorită celor două platforme diferite de baterii (18 V sau 36 V), vă putem oferi dispozitivul potrivit pentru orice cerință de performanță și orice aplicație. Baterie Kärcher de 18 V și baterie Kärcher de 36 V. Flexibilitate maximă cu calitate Kärcher dovedită.

Produse din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 36 V

Aparate de spălat cu presiune înaltă cu acumulator

Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

Suflante de frunze cu baterie și aspiratoare cu suflante

FOARFECI DE TUNS GARDUL VIU CU ACUMULATOR

Fierăstraie cu acumulator

Mașini de tuns iarbă cu acumulator

Trimmere pentru gazon cu acumulator

Produse din platforma de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V

Aspiratoare uscate

Outdoor Power Equipment

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Produse din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V

Curățare mobilă

Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

Suflante de frunze cu baterie și aspiratoare cu suflante

Foarfecă de tuns iarbă și arbuști cu acumulator

FOARFECĂ DE TUNS GARDUL VIU CU ACUMULATOR

Aparat pentru îndepărtarea buruienilor cu acumulator

Fierăstrău cu acumulator

Mașini de tuns iarbă cu acumulator

Trimmer pentru gazon cu acumulator

Produse din platforma de baterii Kärcher Battery Power+ de 18 V

Aspiratoare uscate

Accesorii 18 V

Accesorii Kärcher Battery Power 18 V

Accesorii Kärcher Battery Power+ 18 V

Accesorii 36 V

Accesorii Kärcher Battery Power+ 36 V

Accesorii Kärcher Battery Power+ 36 V

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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