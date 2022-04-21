Produse de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power

Nu există conexiune la curent în zona dvs. exterioară? Vrei să eviți aglomerația de cabluri în grădina ta? Aceasta nu este o problemă pentru noile dispozitive de grădină și de curățare alimentate cu baterii cu sistemul de baterii interschimbabile Kärcher Battery Power. Datorită celor două platforme diferite de baterii (18 V sau 36 V), vă putem oferi dispozitivul potrivit pentru orice cerință de performanță și orice aplicație. Baterie Kärcher de 18 V și baterie Kärcher de 36 V. Flexibilitate maximă cu calitate Kärcher dovedită.