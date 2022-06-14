Аккумуляторные бочковые насосы

Особенности

Для владельцев садов, которым надоело таскать по саду тяжелую лейку, но у которых нет розетки, аккумуляторный насос для бочек BP 2.000-18 создан специально для вас. Его можно использовать с любым аккумулятором Kärcher 18 V Battery Power, поэтому вы можете использовать альтернативные источники воды в любом месте, даже если в саду нет подключения к сети. Это не только экономит ценную питьевую воду, но и избавляет от напряжения спины и кошелька — идеально подходит для небольших садов, дачных участков, дачных участков и везде, где есть вода и жаждущие растения, но нет электричества.