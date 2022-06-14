Аккумуляторные бочковые насосы
Удобный и экологически безопасный полив: используйте собранную дождевую воду из бочки с водой, пруда или контейнера IBC с гибким аккумуляторным насосом для бочек — без крана, розетки или лейки.
Преимущества
Нет необходимости в подключении к воде
Аккумуляторный насос для бочек является самодостаточным: устройство не требует отдельного подключения к водопроводу, а вместо этого использует дождевую воду, собранную в бочке для воды из бочки или контейнере IBC. Это означает, что вы можете поливать свои цветы и грядки, например, на участках, без необходимости подключения к водопроводу.
Нет необходимости в источнике питания
Мощный аккумулятор вместо кабеля: насос для бочек работает от аккумулятора и не нуждается в источнике питания. Это обеспечивает гораздо большую гибкость: в проводных изделиях область использования ограничена длиной кабеля. Напротив, насос для бочек позволяет осуществлять полив без проводов даже в местах, где нет электропитания.
Удобный
Эффективнее, эргономичнее, проще: по сравнению с лейкой насос для дождевой бочки предлагает значительно больше удобства. Переключатель находится на уровне края ствола, поэтому пользователю не нужно наклоняться. Ношение тяжелых лейок также ушло в прошлое, так как вода берется прямо из бочки и может использоваться для полива через садовый шланг и садовые опрыскиватели.
Водосберегающий
Насос для бочек также проходит через узкие отверстия, например, в контейнере IBC. Это экономит время и воду, так как собранную дождевую воду можно легко использовать повторно.
Источники воды
Аккумуляторные бочковые насосы идеально подходят для эффективного полива огородных грядок и цветов дождевой водой из бочки или контейнера IBC. Возможное использование:
- Дождевая бочка
- Водяной приклад
- IBC-контейнер
Типичные области применения аккумуляторных бочковых насосов
Дача
В частности, старые участки часто не имеют электричества. Те, кому необходимо регулярно поливать, могут значительно облегчить полив сада с помощью дождевального насоса на батарейках.
Огород, где выращивают овощи и лекарственные растения
Чтобы огород и зелень рядом с террасой или в саду за домом хорошо расли, их можно поливать безвредной для растений дождевой водой без известкового налета при помощи дождевого бочкового насоса.
Полив газона
Аккумуляторный насос для бочек также подходит для полива больших площадей, таких как газоны. Вода из дождевой бочки является ресурсосберегающей альтернативой водопроводной воде.
Особенности
Для владельцев садов, которым надоело таскать по саду тяжелую лейку, но у которых нет розетки, аккумуляторный насос для бочек BP 2.000-18 создан специально для вас. Его можно использовать с любым аккумулятором Kärcher 18 V Battery Power, поэтому вы можете использовать альтернативные источники воды в любом месте, даже если в саду нет подключения к сети. Это не только экономит ценную питьевую воду, но и избавляет от напряжения спины и кошелька — идеально подходит для небольших садов, дачных участков, дачных участков и везде, где есть вода и жаждущие растения, но нет электричества.
Характеристики бочкового аккумуляторного насоса
Сразу готов к использованию
Аккумуляторный насос для бочек является удобной альтернативой лейке и готов к использованию всего за несколько шагов.
Переменное положение шланга
Система шлангов может быть присоединена к источнику воды в трех положениях.
Безопасность и комфорт
Кронштейн аккумуляторного блока размещается в верхней части дождевой бочки, чтобы он не мог соприкасаться с водой. Насос для бочек имеет гибкое крепление на ободе ствола для обеспечения надежного удержания.
Направляющая шланга
Направляющая шланга на краю бочки предотвращает перекручивание или повреждение садового шланга краями.
Практичный и энергосберегающий
Благодаря встроенному выключателю на ободе бочки беспроводной насос для бочек можно включать и выключать в любое время. Это экономит энергию.
Прозрачность важна!
Прозрачная крышка над дисплеем означает, что уровень заряда батареи можно прочитать в любое время.
Инновационный и удобный
Аккумуляторные бочковые насосы Kärcher оснащены регулируемым по длине шлангом и фильтром предварительной очистки.
Съемная система фильтров
Предварительный фильтр предотвращает всасывание частиц грязи, обеспечивая бесперебойную работу. Если фильтр предварительной очистки загрязнится, его можно очистить за несколько простых шагов.
Часто задаваемые вопросы по аккумуляторному насосу для бочек
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