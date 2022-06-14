Бустерные (поверхностные) насосы для дома и сада

Бустерные (поверхностные) насосы Kärcher идеально подходят для снабжения вашего дома и сада родниковой, грунтовой и дождевой водой. Любой домовладелец знает, что вода становится все дороже и дороже. Так почему бы не использовать дешевую воду из альтернативных источников? Высококачественные бустерные насосы Kärcher предлагают решение для любой области применения. Колодезная, грунтовая, дождевая и родниковая вода отлично подходят для стирки в стиральной машине, для смыва в туалете и для полива сада. Результат: надежное снабжение оборотной водой и чистая совесть.

druckerzeugende Pumpen

Продукты

Battery pump

Аккумуляторный насос

Удобный и экологически безопасный полив: используйте собранную дождевую воду из бочки с водой, пруда или контейнера IBC с гибким аккумуляторным бочковым насосом — без крана, розетки или лейки.

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Области применения

Anwendungsgebiete

Найдите идеальный насос.

Коротко о бустерных (поверхностных) насосах для дома и сада:

Если вам нужен насос исключительно для полива сада, насосы BP Barrel и BP Garden от Kärcher — идеальный выбор для начала. Насос BP Barrelpump позволяет легко поливать сад прямо из бочки с водой и избавляет любителей растений от необходимости таскать с собой тяжелые лейки. К высокомощным насосам BP Garden также можно подключить, например, спринклеры.

Погружной нагнетательный насос BP Cistern можно использовать в цистернах, бочках или в широких стволах скважин. Насос работает под водой и автоматически отключается, если уровень воды становится слишком низким. Основная область использования – полив огорода.

Насосы модельного ряда BP Deep Well также устанавливаются непосредственно в воду. Компактные размеры и более высокое рабочее давление делают эти насосы идеальным решением для узких глубоких скважин. Оснащенные дополнительным реле давления, насосы также могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Насосы для дома и сада из линейки BP Home & Garden обеспечивают дополнительный комфорт, поскольку они автоматически включаются и выключаются в зависимости от необходимого количества воды. Поэтому они идеально подходят для использования как в саду, так и дома. Они идеально подходят для подачи воды для стиральных машин или для смыва туалета в доме – например, путем подключения к бачку. Постоянное рабочее давление насосов также делает их надежными для полива вашего сада.

Аксессуары

Будь то на стороне всасывания или на стороне нагнетания: с подходящими и индивидуально комбинируемыми качественными принадлежностями от Kärcher насосы можно запускать в работу быстро, легко и безопасно. Принцип радиального уплотнения аксессуаров PerfectConnect означает, что их можно очень легко собрать, и они обеспечивают высоконадежное уплотнение для обеспечения бесперебойной работы.

Vielseitig und sicher

Универсальные и безопасные

Всасывающие шланги BP берут воду отовсюду – будь то из полиэтиленовых труб или непосредственно из «открытых источников воды», таких как бочки с водой.

Adapter

Лёгкие соединения

Адаптеры и соединители Kärcher позволяют легко и надежно подсоединять шланги к соответствующим насосам.

Filter

Оптимальная защита

Фильтры защищают насосы от грязи и засоров, обеспечивая неограниченную производительность. Kärcher предлагает подходящий фильтр для каждого применения.

Ausstattung

Прекрасно оснащенны

Соответствующие аксессуары от устройства защиты от сухого хода до электронного реле давления гарантируют удобную и безопасную работу.

Вы можете найти подходящие аксессуары для помпы прямо на странице продукта.

Консультант по насосам Kärcher: чтобы помочь вам найти идеальный насос.

Будь то дом или сад: Kärcher предлагает правильное решение для каждой задачи. Наш консультант по насосам порекомендует идеальные бустерные насосы для ваших индивидуальных требований и областей применения.

 

Booster Pump
Battery BP

Насосы бочковые аккумуляторные

Нет розетки в саду или на приусадебном участке? Не проблема с компактным аккумуляторным бочковым насосом Kärcher для удобного полива цветов и овощей из бочки с водой или контейнера IBC.


К аккумуляторным бочковым насосам

Diagram BP all

Расчет производительности насоса

Правильный выбор насоса:

1. Нарисуйте соответствующую функциональную кривую для используемого шланга (1/2 "или 3/4") на диаграмме с кривыми насоса. Начните с желаемой высоты доставки вашего приложения (на примере диаграммы: 5 м).
2. Определите данные о потреблении вашего приложения (в нашем примере: 1000 л/ч при 2 бар). Чтобы определить рабочую точку приложения, сначала укажите начальную точку для значения расхода на функциональной кривой используемого шланга (см. исходные точки в примере).
3. Теперь переведите рабочее давление вашей системы в высоту подачи (1 бар = 10 м). Добавьте высоту доставки к вашей начальной точке и нанесите на график результирующую рабочую точку вашего приложения.

Кривая насоса выше рабочей точки показывает вам идеальный насос для вашего применения. В нашем примере BP 3 Home & Garden идеально подходит для использования шланга 3/4 дюйма, а BP 5 Home & Garden идеально подходит для использования шланга 1/2 дюйма. Для большего запаса мощности всегда выбирайте следующий по величине насос.

Каждому пользователю/каждому приложению требуется определенная рабочая точка. Для расчета следующих примеров ориентации (данные зависят от высоты подачи, диаметра трубопровода/шланга):

  • Разбрызгиватель: ок. 1000 л/ч при 2 бар (высота подачи 20 м)
  • Сопло: прибл. 750 л/ч при 2 бар (высота подачи 20 м)
  • Туалет со смывом: ок. 400 л/ч при минимальном давлении 0,5 бар (лучше: 1 бар [высота подачи 10 м])
  • Стиральная машина: ок. 800 л/ч при минимальном давлении 0,5 бар (лучше: 1 бар [высота подачи 10 м])
BP Home & Garden
 
BP Garden
 
BP Home
 
BP Deep Well
 
BP Barrel
 
BP Cistern
 
BP Battery Diagram
 
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
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