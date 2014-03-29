Дренажные насосы
!Tauchpumpen! Дренажные насосы Керхер оборудованы керамико-графитовым сальником в маслянной ванне, которые обычно используются в профессиональном оборудовании. Это делает насосы более надежными и долговечными. Наши насосы легко перекачивают воду с точки А в точку Б. При этом насос для чистой воды убирает воду до уровня 1 мм - то есть, почти насухо.
Области применения
В зависимости от области применения и размера частиц грязи в откачиваемой воде рекомендуется либо погружной насос для грязной воды, либо погружной плоский всасывающий насос. В следующей таблице показано, какой насос лучше всего подходит для конкретного применения.
Особенности
Наши погружные насосы для грязной воды надежны до мозга костей с особенно долгим сроком службы. Они справятся с любой задачей в частной сфере, какой бы требовательной она ни была, и подадут воду со скоростью до 15 000 л/ч — в зависимости от класса производительности. Керамическое скользящее кольцо, защищенное масляной камерой, значительно увеличивает срок службы всех погружных насосов Kärcher.
Откачка досуха
Со сложенными ножками погружные дренажные насосы Керхер удаляют воду до остаточного уровня в 1мм. Остатки влаги можно будет легко собрать тряпкой.
Индивидуальный выбор коммутационного уровня
Коммутационный уровень плвно регулируется путем перемещения датчика уровня.
Практичный быстродействующий разъем
Манипуляции со шлангом упрощаются и ускоряются благодаря системе Quick Connect.
Функция 2-в-1
Всего одним движением руки, насос SP 5 Dual можно адаптировать к работе с грязной водой или откачать воду до 1 мм.
Аксессуары
«Керхер» предлагает широкий спектр оригинальных аксессуаров и принадлежностей для насосов и насосных систем. Покупайте оригинальные аксессуары Kärcher – и вы останетесь довольны использованием нашей техники в любой ситуации!
Практичный тканый шланг
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали снабженный барашковым винтом для затягивания без применения инструментов.
Полная совместимость
Спиральные и садовые шланги Керхер идеально подходят для соединения с любым насосом фирмы Керхер.
Простое подключение
С адаптерами и соединительными элементами Керхер монтаж насоса не вызовет трудностей.
Богатая комплектация
Съемный фильтр предварительной очистки повышает функциональную надежность погружного дренажного насоса и защищает крыльчатку от засорения.
Необходимые аксессуары можно найти на странице с продуктом.
Расчет мощности насоса
Решающий критерий здесь – это скорость потока, требуемая для выполнения работ. Вы можете использовать следующие показатели для подбора наиболее подходящего насоса в зависимости от его производительности.
Пример расчета для подбора правильного погружного дренажного насоса:
1. Выбор правильного насоса польностью зависит от объема воды, который может быть рассчитан следующим образом:
для прямоугольной формы: длина * ширина * средняя глубина (м) * 1000 = средняя вместимость бассейна в литрах;
круглой формы: диаметр * диаметр * средняя глубина (м) * 0,78 * 1000 = емкость водохранилища в литрах (пример бассейна: 6 м * 3 м * 1 м * 1000 = 18 000 л).
2. Выберите дренажный насос для грязной или чистой воды. Обзор применения поможет определиться с правильной моделью дренажного насоса (например, Kärcher SP Flat).
3. Обратитесь к диаграмме с кривыми характеристик при использовании 10-метрового шланга PrimoFlex 1" или 10-метрового шланга диаметром 1 1/4" в зависимости от того, какой тип шланга вы хотели использовать (например, шланг 1" PrimoFlex®).
Результат рассчета:
В точках, где кривая шланга и кривая насоса пересекаются, можно увидеть соответствующий объем перекачки воды в час. Разделите объем воды, который был рассчитан ранее, на показания объема перекачки воды в час (на горизонтальной оси X). Так вы узнаете, сколько времени уйдет на работу насоса.
Если есть необходимость учитывать разницу высот* для откачки воды, то просто сдвигайте кривую для соответствующего шланга вверх по количеству метров. Пример: макс. перепад высот = 1 м; кривая должна быть сдвинута на 1 метр вверх по вертикальной оси.
Точка пересечения для дренажного насоса SP 2 Flat находится на уровне 3200 л/ч, а для насоса SP 6 Flat Inox – около 5000 л/ч. Это значит, что время работы насоса Kärcher SP 2 Flat составит 5 ½ часа, а у насоса SP 6 Flat Inox – 3 ½ часа, что будет хорошим решением для данной задачи.