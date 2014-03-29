Дренажные насосы

Пример расчета для подбора правильного погружного дренажного насоса:

1. Выбор правильного насоса польностью зависит от объема воды, который может быть рассчитан следующим образом:

для прямоугольной формы: длина * ширина * средняя глубина (м) * 1000 = средняя вместимость бассейна в литрах;

круглой формы: диаметр * диаметр * средняя глубина (м) * 0,78 * 1000 = емкость водохранилища в литрах (пример бассейна: 6 м * 3 м * 1 м * 1000 = 18 000 л).



2. Выберите дренажный насос для грязной или чистой воды. Обзор применения поможет определиться с правильной моделью дренажного насоса (например, Kärcher SP Flat).

3. Обратитесь к диаграмме с кривыми характеристик при использовании 10-метрового шланга PrimoFlex 1" или 10-метрового шланга диаметром 1 1/4" в зависимости от того, какой тип шланга вы хотели использовать (например, шланг 1" PrimoFlex®).