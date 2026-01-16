Suflante și aspiratoare cu suflantă cu acumulator

Frunze. Deși este plăcut să le admiri frumusețea toamna, cineva trebuie să le îndepărteze - de pe trotuare și de pe alee din motive de siguranță și din gazon. Măturile și greblele nealimentate de nimic altceva decât puterea mușchilor noștri își ating rapid limitele. Pentru a vă ușura lucru vă prezentă, suflantele puternice, cu baterie de la Kärcher! Ele sunt portabile și mereu comode, indiferent de locul în care sunt necesar a fi utilizate, sunt comode și îndepărtați frunzele rapid și minuțios.

0 Produse
Kärcher
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova