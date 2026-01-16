Suflante și aspiratoare cu suflantă cu acumulator

Frunze. Deși este plăcut să le admiri frumusețea toamna, cineva trebuie să le îndepărteze - de pe trotuare și de pe alee din motive de siguranță și din gazon. Măturile și greblele nealimentate de nimic altceva decât puterea mușchilor noștri își ating rapid limitele. Pentru a vă ușura lucru vă prezentă, suflantele puternice, cu baterie de la Kärcher! Ele sunt portabile și mereu comode, indiferent de locul în care sunt necesar a fi utilizate, sunt comode și îndepărtați frunzele rapid și minuțios.