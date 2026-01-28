Поломоечная машина B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75

В стандартную комплектацию поломоечные-всасывающей машины с сиденьем для оператора B 110 R входят две дисковые щетки, всасывающая балка нового поколения, система автоматического залива чистой воды Auto Fill, рабочее освещение и прочный передний бампер. Кроме того, в машине представлена инновационная система ключевого доступа KIK.

Продуктивная и прочная аккумуляторная поломоечно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R с технологией дисковых щеток (рабочая ширина 75 см) предназначена, в частности, для уборки в супермаркетах, торговых центрах, больницах, а также в производственных цехах и складских помещениях. Выполнение работ значительно упрощается цветовой кодировкой элементов управления, а инновационная система ключевого доступа KIK практически исключает человеческий фактор. Сиденья с регулировкой по высоте, подсветка, цветной дисплей для задания настроек на 30 языках и автоматическая система залива чистой воды подчеркивают высокую эргономичность машины и способствуют повышению производительности уборки. В качестве опции предлагается также боковая моющая голова, которая увеличивает рабочую ширину на 10 см и позволяет очищать пол вплотную к стенам или под стеллажами.

Особенности и преимущества
Регулируемое по высоте сиденье
Регулируемое по высоте сиденье
Оптимальное положение сиденья вне зависимости от комплекции оператора. Максимальный комфорт езды. Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Подача воды в зависимости от скорости движения
Подача воды в зависимости от скорости движения
Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью. Экономия воды повышает производительность уборки. Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола. Быстрая и простая замена уплотнительных полос. Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Инновационная система KIK
  • Ключи разного цвета с разными правами доступа предупреждают ошибочные действия оператора.
  • Для каждого оператора могут отдельно задаваться параметры режима уборки и другие функции.
  • Оптимальная адаптация к индивидуальным задач конкретного оператора.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 750
Ширина всасывающей балки (мм) 950
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 110 / 110
Теор. производительность по площади (м²/ч) 4500
Практ. производительность по площади (м²/ч) 3150
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 4
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 230 / 50
Преодолеваемый подъем (%) 10
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²) 40
Расход воды (л/мин) макс. 5,7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 59
Потребляемая мощность (Вт) до 2350
Полная нормативная масса (кг) 650
Масса (без принадлежностей) (кг) 246
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Стояночный тормоз
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Регулируемое по высоте сиденье
  • Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
  • Стандартное рабочее освещение
  • Прочный передний отбойник
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Области применения
  • Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
  • Подходит также для уборки производственных цехов и складов
Принадлежности
Чистящее средство
