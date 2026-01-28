Поломоечная машина B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75
В стандартную комплектацию поломоечные-всасывающей машины с сиденьем для оператора B 110 R входят две дисковые щетки, всасывающая балка нового поколения, система автоматического залива чистой воды Auto Fill, рабочее освещение и прочный передний бампер. Кроме того, в машине представлена инновационная система ключевого доступа KIK.
Продуктивная и прочная аккумуляторная поломоечно-всасывающая машина с сиденьем для оператора B 110 R с технологией дисковых щеток (рабочая ширина 75 см) предназначена, в частности, для уборки в супермаркетах, торговых центрах, больницах, а также в производственных цехах и складских помещениях. Выполнение работ значительно упрощается цветовой кодировкой элементов управления, а инновационная система ключевого доступа KIK практически исключает человеческий фактор. Сиденья с регулировкой по высоте, подсветка, цветной дисплей для задания настроек на 30 языках и автоматическая система залива чистой воды подчеркивают высокую эргономичность машины и способствуют повышению производительности уборки. В качестве опции предлагается также боковая моющая голова, которая увеличивает рабочую ширину на 10 см и позволяет очищать пол вплотную к стенам или под стеллажами.
Особенности и преимущества
Регулируемое по высоте сиденьеОптимальное положение сиденья вне зависимости от комплекции оператора. Максимальный комфорт езды. Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.
Подача воды в зависимости от скорости движенияУменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью. Экономия воды повышает производительность уборки. Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.
Прочная всасывающая балка из литого алюминияС прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола. Быстрая и простая замена уплотнительных полос. Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Инновационная система KIK
- Ключи разного цвета с разными правами доступа предупреждают ошибочные действия оператора.
- Для каждого оператора могут отдельно задаваться параметры режима уборки и другие функции.
- Оптимальная адаптация к индивидуальным задач конкретного оператора.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|950
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|110 / 110
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|4500
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|3150
|Батарея (В)
|24
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 4
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 230 / 50
|Преодолеваемый подъем (%)
|10
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²)
|40
|Расход воды (л/мин)
|макс. 5,7
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|59
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 2350
|Полная нормативная масса (кг)
|650
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|246
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Дисковая щетка: 2 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Стояночный тормоз
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Регулируемое по высоте сиденье
- Индикатор уровня чистой воды: По давлению воды
- Стандартное рабочее освещение
- Прочный передний отбойник
- С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
- Возможность дистанционного обновления программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
Области применения
- Идеальное решение для супермаркетов, торговых центров или больниц
- Подходит также для уборки производственных цехов и складов