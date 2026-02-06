Промышленные подметальные машины
Независимо от области применния: логистика, металлообработка, строительство или проивзосдтво цемента: промышленные подметально-всасывающие машины Керхер надежны и эффективны. Они предназначены для промышленного использования на больших площадях для уборки значительных объемов грязи. Передовая система фильтров обеспечивает защиту от пыли даже в самых тяжелых условяих. Для рентабельной и эффективной уборки площадей среднего и большого размера: Kärcher предлагает разные варианты подметально-всасывающих машин с сиденьем для водителя, удовлетворяющие любым запросам.