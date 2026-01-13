Дождеватель импульсный PS 300
Дождеватель импульсный PS 300. Регулируется сектор полива 30-360º и дальность полива. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 25 м, площадь полива 490 кв.м; при 4 барах диаметр полива 30 м, площадь полива 706 кв.м. С регулируемым ограничителем верхней части струи для полива в саду под плодоносщими деревьями.
Особенности и преимущества
Регулируемый угол распыления
- например для полива под деревьями
Прочная шпилька для установки на неровностях или уклонов на земле
- Стабильный и долговечный
Спецификации
Технические характеристики
|Расход воды
|18,5 l/min
|Диаметр зоны орошения (2 бар)
|≤ 25 m
|Диаметр зоны орошения (4 бар)
|≤ 30 m
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,17
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|52 x 113 x 212