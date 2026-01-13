Дождеватель импульсный PS 300

Дождеватель импульсный PS 300. Регулируется сектор полива 30-360º и дальность полива. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 25 м, площадь полива 490 кв.м; при 4 барах диаметр полива 30 м, площадь полива 706 кв.м. С регулируемым ограничителем верхней части струи для полива в саду под плодоносщими деревьями.

Особенности и преимущества
Регулируемый угол распыления
  • например для полива под деревьями
Прочная шпилька для установки на неровностях или уклонов на земле
  • Стабильный и долговечный
Спецификации

Технические характеристики

Расход воды 18,5 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар) ≤ 25 m
Диаметр зоны орошения (4 бар) ≤ 30 m
Цвет Черный
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,17
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 52 x 113 x 212
