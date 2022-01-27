Беспроводной вибропад KV 4

Хорошие вибрации! Вибрация делает уборку еще более тщательной, особенно с нашим беспроводным вибропадом KV 4. Гладкие поверхности мгновенно увлажняются, а грязь растворяется. Оконный пылесос позаботится обо всем остальном и просто уберет грязную смесь.

KV 4 Car

Удаляет въевшуюся грязь с помощью вибрации - без трения

icon_arrow

Идеальное дополнение к оконному пылесосу

KV 4 Banner

Чистота без разводов всего за 2 шага

KV 4

Очистка

Автоматическое увлажнение салфетки позволяет протирать поверхность без дополнительного распыления.

Absaugen

Всасывание

Затем соберите грязную воду с помощью оконного пылесоса. Всё сделано.

Wasseraustrag

Преимущество 1

Автоматическая подача воды: автоматическое увлажнение салфетки означает, что окружающие поверхности не намокают. Руки и пол остаются сухими. А поскольку распыление не требуется, вы также сэкономите время.

Vibration

Преимущество 2

Функция вибрации: очистка поддерживается технологией вибрации, что означает, что требуется меньше усилий. От утомительного мытья можно отказаться.

Систематическая очистка поверхностей

KV 4 multi-purpose cloths

Универсальные салфетки для КВ 4

Многоцелевые салфетки делают KV 4 универсальным инструментом для очистки всех гладких поверхностей, а не только окон.

Soft cloth

Мягкая ткань

Нежная мягкая ткань оставляет деликатные поверхности сияющими.

Scrubbing cloth

Салфетка абразивная

Салфетка удаляет стойкие загрязнения с твердых поверхностей.

Tile cloth

Салфетка для кафеля

Салфетка для кафеля обеспечивает чистоту даже в щелях.

Хорошие вибрации? Это довольно просто.

Функции

vorreinigung

Легкая предварительная очистка

Идеальное сочетание вибрации и автоматического увлажнения разрыхляет грязь.

Bedienung

Интуитивное использование

Правая кнопка запускает увлажнение, левая – вибрации. Это так просто.

Грязь? Ушла! На всех гладких поверхностях.

KV 4 Kitchen
 
KV 4 Table
 
KV 4 Bath
 
Window
 
Bathroom
 
Kitchen
 
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова