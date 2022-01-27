Беспроводной вибропад KV 4
Хорошие вибрации! Вибрация делает уборку еще более тщательной, особенно с нашим беспроводным вибропадом KV 4. Гладкие поверхности мгновенно увлажняются, а грязь растворяется. Оконный пылесос позаботится обо всем остальном и просто уберет грязную смесь.
Удаляет въевшуюся грязь с помощью вибрации - без трения
Идеальное дополнение к оконному пылесосу
Чистота без разводов всего за 2 шага
Очистка
Автоматическое увлажнение салфетки позволяет протирать поверхность без дополнительного распыления.
Всасывание
Затем соберите грязную воду с помощью оконного пылесоса. Всё сделано.
Преимущество 1
Автоматическая подача воды: автоматическое увлажнение салфетки означает, что окружающие поверхности не намокают. Руки и пол остаются сухими. А поскольку распыление не требуется, вы также сэкономите время.
Преимущество 2
Функция вибрации: очистка поддерживается технологией вибрации, что означает, что требуется меньше усилий. От утомительного мытья можно отказаться.
Систематическая очистка поверхностей
Универсальные салфетки для КВ 4
Многоцелевые салфетки делают KV 4 универсальным инструментом для очистки всех гладких поверхностей, а не только окон.
Мягкая ткань
Нежная мягкая ткань оставляет деликатные поверхности сияющими.
Салфетка абразивная
Салфетка удаляет стойкие загрязнения с твердых поверхностей.
Салфетка для кафеля
Салфетка для кафеля обеспечивает чистоту даже в щелях.
Хорошие вибрации? Это довольно просто.
Функции
Легкая предварительная очистка
Идеальное сочетание вибрации и автоматического увлажнения разрыхляет грязь.
Интуитивное использование
Правая кнопка запускает увлажнение, левая – вибрации. Это так просто.