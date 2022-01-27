APARAT DE CURĂȚAT GEAMUL CU VIBRAȚII

Vibrații bune! Vibrațiile fac curățarea și mai aprofundată - mai ales cu aparatul de șters fără fir cu vibrații KV 4. Suprafețele netede sunt înmuiate rapid și murdăria este dizolvată. Aspiratorul de geamuri se ocupă de rest și pur și simplu aspiră amestecul de murdărie.

KV 4 Car

Înlătură murdăria persistentă prin vibrații - fără frecare

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Completarea perfectă pentru aspiratorul de geamuri

KV 4 Banner

Curățare fără urme în doar 2 pași

KV 4

Curățare

Umezirea automată a lavetei înseamnă că suprafața poate fi ștearsă fără pulverizare suplimentară.

Absaugen

Aspirare

Apoi aspirați apa murdară cu aspiratorul de geamuri. Gata.

Wasseraustrag

Avantajul 1

Distribuirea automată a apei: umezirea automată a lavetei înseamnă că suprafețele alăturate nu se udă. Mâinile și podelele rămân uscate. Și pentru că nu este necesară pulverizarea, veți economisi și timp.

Vibration

Avantajul 2

Funcția de vibrație: curățarea este susținută de tehnologia cu vibrații, ceea ce înseamnă că este necesar un efort mai mic. Se poate renunța la spălarea obositoare.

Curățarea sistematică a suprafețelor

KV 4 multi-purpose cloths

Lavete multifuncționale pentru KV 4

Lavetele multifuncționale fac din KV 4 un instrument universal de curățare pentru toate suprafețele netede, nu doar pentru ferestre.

Soft cloth

Laveta moale

Laveta moale dă strălucire suprafețelor delicate.

Scrubbing cloth

Laveta pentru frecat

Laveta pentru frecat îndepărtează murdăria persistentă de pe suprafețele dure.

Tile cloth

Laveta pentru gresie

 Laveta pentru gresie asigură curățenia chiar și între rosturi.

Vibrații bune? E destul de simplu

Caracteristici

vorreinigung

Pre-curățare fără efort

O combinație perfectă de vibrații și umezire automată înmoaie murdăria.

Bedienung

Utilizare intuitivă

Butonul din dreapta pornește umezirea, cel din stânga, vibrațiile. Este atât de simplu.

Murdărie? Înlăturată! De pe toate suprafețele netede

KV 4 Kitchen
 
KV 4 Table
 
KV 4 Bath
 
Window
 
Bathroom
 
Kitchen
 
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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