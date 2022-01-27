APARAT DE CURĂȚAT GEAMUL CU VIBRAȚII
Vibrații bune! Vibrațiile fac curățarea și mai aprofundată - mai ales cu aparatul de șters fără fir cu vibrații KV 4. Suprafețele netede sunt înmuiate rapid și murdăria este dizolvată. Aspiratorul de geamuri se ocupă de rest și pur și simplu aspiră amestecul de murdărie.
Înlătură murdăria persistentă prin vibrații - fără frecare
Completarea perfectă pentru aspiratorul de geamuri
Curățare fără urme în doar 2 pași
Curățare
Umezirea automată a lavetei înseamnă că suprafața poate fi ștearsă fără pulverizare suplimentară.
Aspirare
Apoi aspirați apa murdară cu aspiratorul de geamuri. Gata.
Avantajul 1
Distribuirea automată a apei: umezirea automată a lavetei înseamnă că suprafețele alăturate nu se udă. Mâinile și podelele rămân uscate. Și pentru că nu este necesară pulverizarea, veți economisi și timp.
Avantajul 2
Funcția de vibrație: curățarea este susținută de tehnologia cu vibrații, ceea ce înseamnă că este necesar un efort mai mic. Se poate renunța la spălarea obositoare.
Curățarea sistematică a suprafețelor
Lavete multifuncționale pentru KV 4
Lavetele multifuncționale fac din KV 4 un instrument universal de curățare pentru toate suprafețele netede, nu doar pentru ferestre.
Laveta moale
Laveta moale dă strălucire suprafețelor delicate.
Laveta pentru frecat
Laveta pentru frecat îndepărtează murdăria persistentă de pe suprafețele dure.
Laveta pentru gresie
Laveta pentru gresie asigură curățenia chiar și între rosturi.
Vibrații bune? E destul de simplu
Caracteristici
Pre-curățare fără efort
O combinație perfectă de vibrații și umezire automată înmoaie murdăria.
Utilizare intuitivă
Butonul din dreapta pornește umezirea, cel din stânga, vibrațiile. Este atât de simplu.