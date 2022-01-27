Аккумуляторные пылесосы сухой и влажной уборки

Безграничная свобода — в садовом сарае, в машине или на террасе: универсальный многоцелевой пылесос на аккумуляторе 18 В/36 В борется с любым типом грязи. Будь то влажная или сухая грязь, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power означает, что устройства готовы к использованию в любое время, даже если поблизости нет розетки. А для еще большей гибкости аккумуляторы также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В или 36 В.

Akku-Mehrzwecksauger

Функции

WD 1 Compact Battery – 18 V Kärcher Battery Power

Battery vacuum cleaner

Сменный аккумулятор 18 В — совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В

Akku-Mehrzwecksauger

Компактный дизайн с практичным местом для хранения аксессуаров

Akku-Mehrzwecksauger

Специальные аксессуары для чистки салона автомобиля

Battery vacuum cleaner

Для влажной и сухой уборки без замены фильтра

Akku-Mehrzwecksauger

Также идеально подходит для небольших объемов воды

Battey vacuum cleaner

Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени)

Akku-Mehrzwecksauger

Функция продувки для труднодоступных мест

WD 3 Battery (Premium) - 36 V Battery Power

Akku-Mehrzwecksauger

Сменный аккумулятор 36 В — совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 36 В

Akku-Mehrzwecksauger

Практичное хранение аксессуаров

Akku-Mehrzwecksauger

Для влажной и сухой уборки без замены фильтра

Akku-Mehrzwecksauger

Чрезвычайно универсальный – также для небольших объемов воды

Akku-Mehrzwecksauger

Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени)

Akku-Mehrzwecksauger

Функция продувки для труднодоступных мест

Akku-Mehrzwecksauger

Насадка для пола Special Clips

Особенности

Максимальная свобода передвижения и немедленная готовность к использованию

Нужно почистить автомобиль пылесосом, если поблизости нет розетки? Не проблема благодаря беспроводному пылесосу для сухой и влажной уборки.

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Продукты

18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact Battery Set

Нужно быстро пропылесосить машину? Без проблем! Благодаря специальным аксессуарам для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный универсальный пылесос на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В впечатляет своей универсальностью и расширяет границы уборки. Миниатюрная электростанция!

А для еще большей гибкости сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В можно также использовать в других устройствах с батарейной платформой Kärcher Battery Power 18 В.

Напряжение: 18 В
Емкость контейнера: 7 л
Время работы от батареи: 10 мин*
Картриджный фильтр: Да
Насадка для пола: Нет

* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).

36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

Больше свободы передвижения, чем когда-либо прежде. Аккумуляторный многоцелевой пылесос обеспечивает полную функциональность без проводов. Будь то мокрая или сухая грязь, аккумулятор WD 3 справится с любой задачей.

А для еще большей универсальности сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В можно также использовать в других устройствах аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В.

Напряжение: 36 В
Емкость контейнера: 17 л (Premium с металлическим контейнером)
Время работы от батареи: 15 мин*
Картриджный фильтр: Да
Насадка для пола: Да

* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).

Kärcher Battery Power battery platforms

18 V Battery Power

Все устройства аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В можно найти здесь.
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36 V

Все устройства аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В можно найти здесь.
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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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