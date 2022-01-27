Аккумуляторные пылесосы сухой и влажной уборки

WD 1 Compact Battery Set

Нужно быстро пропылесосить машину? Без проблем! Благодаря специальным аксессуарам для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный универсальный пылесос на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В впечатляет своей универсальностью и расширяет границы уборки. Миниатюрная электростанция!

А для еще большей гибкости сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В можно также использовать в других устройствах с батарейной платформой Kärcher Battery Power 18 В.

Напряжение: 18 В

Емкость контейнера: 7 л

Время работы от батареи: 10 мин*

Картриджный фильтр: Да

Насадка для пола: Нет

* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).