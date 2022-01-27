Аккумуляторные пылесосы сухой и влажной уборки
Безграничная свобода — в садовом сарае, в машине или на террасе: универсальный многоцелевой пылесос на аккумуляторе 18 В/36 В борется с любым типом грязи. Будь то влажная или сухая грязь, сменный аккумулятор Kärcher Battery Power означает, что устройства готовы к использованию в любое время, даже если поблизости нет розетки. А для еще большей гибкости аккумуляторы также можно использовать в других устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В или 36 В.
Функции
WD 1 Compact Battery – 18 V Kärcher Battery Power
Сменный аккумулятор 18 В — совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В
Компактный дизайн с практичным местом для хранения аксессуаров
Специальные аксессуары для чистки салона автомобиля
Для влажной и сухой уборки без замены фильтра
Также идеально подходит для небольших объемов воды
Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени)
Функция продувки для труднодоступных мест
WD 3 Battery (Premium) - 36 V Battery Power
Сменный аккумулятор 36 В — совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 36 В
Практичное хранение аксессуаров
Для влажной и сухой уборки без замены фильтра
Чрезвычайно универсальный – также для небольших объемов воды
Состояние батареи постоянно отображается на ЖК-дисплее (технология реального времени)
Функция продувки для труднодоступных мест
Насадка для пола Special Clips
Особенности
Максимальная свобода передвижения и немедленная готовность к использованию
Нужно почистить автомобиль пылесосом, если поблизости нет розетки? Не проблема благодаря беспроводному пылесосу для сухой и влажной уборки.
Продукты
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Нужно быстро пропылесосить машину? Без проблем! Благодаря специальным аксессуарам для уборки салона автомобиля и компактному дизайну аккумуляторный универсальный пылесос на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В впечатляет своей универсальностью и расширяет границы уборки. Миниатюрная электростанция!
А для еще большей гибкости сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В можно также использовать в других устройствах с батарейной платформой Kärcher Battery Power 18 В.
Напряжение: 18 В
Емкость контейнера: 7 л
Время работы от батареи: 10 мин*
Картриджный фильтр: Да
Насадка для пола: Нет
* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Больше свободы передвижения, чем когда-либо прежде. Аккумуляторный многоцелевой пылесос обеспечивает полную функциональность без проводов. Будь то мокрая или сухая грязь, аккумулятор WD 3 справится с любой задачей.
А для еще большей универсальности сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В можно также использовать в других устройствах аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 36 В.
Напряжение: 36 В
Емкость контейнера: 17 л (Premium с металлическим контейнером)
Время работы от батареи: 15 мин*
Картриджный фильтр: Да
Насадка для пола: Да
* Производительность на одном заряде аккумулятора с аккумулятором, входящим в комплект (2,5 Ач).