Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

Libertate nelimitată – în șopron de grădină, în mașină sau pe terasă: versatilul aspirator multifuncțional cu acumulator de 18 V/36 V combate orice tip de murdărie. Fie pe murdărie umedă sau uscată, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power înseamnă că dispozitivele sunt gata de utilizare în orice moment – ​​chiar dacă nu există nicio priză în apropiere. Și pentru și mai multă flexibilitate, bateriile pot fi utilizate și în alte dispozitive de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V.

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Funcții

WD 1 Compact Battery – 18 V Kärcher Battery Power

Battery vacuum cleaner

Baterie schimbabilă de 18 V – compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V

Akku-Mehrzwecksauger

Design compact cu depozitare practică a accesoriilor

Akku-Mehrzwecksauger

Accesorii speciale pentru curatarea interioara auto

Battery vacuum cleaner

Pentru aspirarea umedă și uscată fără a fi nevoie să schimbați filtrul

Akku-Mehrzwecksauger

Ideal și pentru cantități mici de apă

Battey vacuum cleaner

Starea bateriei este afișată în permanență pe afișajul LCD (Tehnologie în timp real)

Akku-Mehrzwecksauger

Funcție de suflare pentru locuri greu accesibile

WD 3 Battery (Premium) - 36 V Battery Power

Akku-Mehrzwecksauger

Baterie schimbabilă de 36 V – compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 36 V

Akku-Mehrzwecksauger

Depozitare practic pentru accesorii

Akku-Mehrzwecksauger

Pentru aspirarea umedă și uscată fără a fi nevoie să schimbați filtrul

Akku-Mehrzwecksauger

Extrem de versatil – și pentru cantități mici de apă

Akku-Mehrzwecksauger

Starea bateriei este afișată în permanență pe afișajul LCD (Tehnologie în timp real)

Akku-Mehrzwecksauger

Funcție de suflare pentru locuri greu accesibile

Akku-Mehrzwecksauger

Duza de podea Clips speciale

Repere

Libertate maximă de mișcare și imediat gata de utilizare

Trebuie să curățați mașina cu aspiratorul fără priză în apropiere? Nu este o problemă datorită aspiratorului umed-uscat fără fir.

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Produse

18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact Battery Set

Aveți nevoie să vă aspirați rapid mașina? Nici o problema! Datorită accesoriilor speciale pentru curățarea interiorului auto și designului compact, aspiratorul multifuncțional cu baterie de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V impresionează prin versatilitatea sa și depășește limitele curățeniei. O centrală în miniatură!

Și pentru și mai multă flexibilitate, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V poate fi folosită și în alte dispozitive cu platformă de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.

Tensiune: 18 V
Capacitate recipient: 7 l
Timp de funcționare a bateriei: 10 min*
Filtru cu cartuș: da
Duza de podea: Nu

* Performanță per încărcare a bateriei cu bateria inclusă în set (2,5 Ah).

36 V Kärcher Battery Power

WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

Mai multă libertate de mișcare decât oricând. Aspiratorul multifuncțional cu baterie oferă libertate fără fir cu funcționalitate deplină. Indiferent dacă este pe murdărie umedă sau uscată, bateria WD 3 poate prelua totul.

Și pentru și mai multă versatilitate, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 36 V poate fi folosită și în alte dispozitive cu platformă de baterii Kärcher Battery Power de 36 V.

Tensiune: 36 V
Capacitate recipient: 17 l (Premium cu recipient metalic)
Timp de funcționare a bateriei: 15 min*
Filtru cu cartuș: Da
Duza de podea: Da

* Performanță per încărcare a bateriei cu bateria inclusă în set (2,5 Ah).

Kärcher Battery Power battery platforms

18 V Battery Power

Puteți găsi toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V aici
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36 V

Puteți găsi toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 36 V aici
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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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