Aspiratoare umede și uscate cu acumulator

WD 1 Compact Battery Set

Aveți nevoie să vă aspirați rapid mașina? Nici o problema! Datorită accesoriilor speciale pentru curățarea interiorului auto și designului compact, aspiratorul multifuncțional cu baterie de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V impresionează prin versatilitatea sa și depășește limitele curățeniei. O centrală în miniatură!

Și pentru și mai multă flexibilitate, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V poate fi folosită și în alte dispozitive cu platformă de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.

Tensiune: 18 V

Capacitate recipient: 7 l

Timp de funcționare a bateriei: 10 min*

Filtru cu cartuș: da

Duza de podea: Nu

* Performanță per încărcare a bateriei cu bateria inclusă în set (2,5 Ah).