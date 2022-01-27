Aspiratoare umede și uscate cu acumulator
Libertate nelimitată – în șopron de grădină, în mașină sau pe terasă: versatilul aspirator multifuncțional cu acumulator de 18 V/36 V combate orice tip de murdărie. Fie pe murdărie umedă sau uscată, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power înseamnă că dispozitivele sunt gata de utilizare în orice moment – chiar dacă nu există nicio priză în apropiere. Și pentru și mai multă flexibilitate, bateriile pot fi utilizate și în alte dispozitive de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V.
Funcții
WD 1 Compact Battery – 18 V Kärcher Battery Power
Baterie schimbabilă de 18 V – compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V
Design compact cu depozitare practică a accesoriilor
Accesorii speciale pentru curatarea interioara auto
Pentru aspirarea umedă și uscată fără a fi nevoie să schimbați filtrul
Ideal și pentru cantități mici de apă
Starea bateriei este afișată în permanență pe afișajul LCD (Tehnologie în timp real)
Funcție de suflare pentru locuri greu accesibile
WD 3 Battery (Premium) - 36 V Battery Power
Baterie schimbabilă de 36 V – compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 36 V
Depozitare practic pentru accesorii
Pentru aspirarea umedă și uscată fără a fi nevoie să schimbați filtrul
Extrem de versatil – și pentru cantități mici de apă
Starea bateriei este afișată în permanență pe afișajul LCD (Tehnologie în timp real)
Funcție de suflare pentru locuri greu accesibile
Duza de podea Clips speciale
Repere
Libertate maximă de mișcare și imediat gata de utilizare
Trebuie să curățați mașina cu aspiratorul fără priză în apropiere? Nu este o problemă datorită aspiratorului umed-uscat fără fir.
Produse
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Aveți nevoie să vă aspirați rapid mașina? Nici o problema! Datorită accesoriilor speciale pentru curățarea interiorului auto și designului compact, aspiratorul multifuncțional cu baterie de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V impresionează prin versatilitatea sa și depășește limitele curățeniei. O centrală în miniatură!
Și pentru și mai multă flexibilitate, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V poate fi folosită și în alte dispozitive cu platformă de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.
Tensiune: 18 V
Capacitate recipient: 7 l
Timp de funcționare a bateriei: 10 min*
Filtru cu cartuș: da
Duza de podea: Nu
* Performanță per încărcare a bateriei cu bateria inclusă în set (2,5 Ah).
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Mai multă libertate de mișcare decât oricând. Aspiratorul multifuncțional cu baterie oferă libertate fără fir cu funcționalitate deplină. Indiferent dacă este pe murdărie umedă sau uscată, bateria WD 3 poate prelua totul.
Și pentru și mai multă versatilitate, bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 36 V poate fi folosită și în alte dispozitive cu platformă de baterii Kärcher Battery Power de 36 V.
Tensiune: 36 V
Capacitate recipient: 17 l (Premium cu recipient metalic)
Timp de funcționare a bateriei: 15 min*
Filtru cu cartuș: Da
Duza de podea: Da
* Performanță per încărcare a bateriei cu bateria inclusă în set (2,5 Ah).