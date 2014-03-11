Întrebuințări
Aici puteți găsi o descriere scurta dar clară a soluțiilor de curățare, ordonate tematic. Dacă nevoia dumneavoastră nu apare aici, nu ezitați să ne contactați.
Pentru exterior
Curatarea masinii
Aici puteti gasi produsele si accesoriile necesare pentru curatarea rapida si in profunzime a masinii dumneavoastra.
Curatarea terasei
Aici puteti gasi dispozitivele si accesoriile necesare pentru curatarea terasei odata cu venirea primaverii.
Udarea gradinii
Cu pompele noastre de gradina puteti uda suprafete mari complet automat, gratie functiei de control de la distanta.
Maturare
Spuneti adio maturii si farasului traditionale: cu maturile Kärcher puteti curata potecile, drumurile, drumurile de acces si gradinile de pana la cinci ori mai repede.
Pavaj acoperit cu muschi
Suflantele pentru murdarie Kärcher sunt ideale pentru indepartarea muschilor de pe pavaj.
Curatarea mobilei de gradina
Curatitoarele noastre cu apa sub presiune indeparteaza urmele inestetice cauzate de aerul poluat sau de topirea zapezii de pe mobila de gradina.
Curatarea tevilor
Kit-ul pentru curatarea tevilor este ideal pentru destuparea tevilor blocate atat din interiorul cat si din exteriorul casei.
Curatarea fatadei casei
Kärcher nu numai ca va ofera dispozitivele ideale pentru curatarea imprejurimilor casei dumneavoastra: casa in sine se murdareste in timp iar dispozitivele de curatat Kärcher pot face casa dumneavoastra sa arate la fel de stralucitoare ca la inceput.
Interior
Curatare cu abur
Aici puteti gasi numeroase intrebuintari pentru curatitoarele noastre cu abur: curata simplu si usor bucataria, podelele, racordurile, baile, toaletele, geamurile, oglinzile si multe altele.
Calcare cu Aburi
Presiunea aburul face simpla chiar si calcarea materialelor groase. Timpul de calcare este redus cu pana la 50%.
Curatarea ferestrelor
Cand vine vorba de geamuri murdare Kärcher are solutia ideala pentru orice nevoie. Descopera o varietate de dispozitive pentru curatarea geamurilor.
Curatarea covorului
Curatarea covorului este o joaca de copii cu produsele Kärcher.
Curatarea tapiteriei
Curatitoarele cu spray-extractie Kärcher curata in profunzime fibrele suprafetelor tapitate.
Serviciu alimentare cu apa si canalizare in gospodarie
Pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare al gospodariei dumneavoastra va recomandam sa folositi pompele noastre de casa si gradina.
Forare, maturare, aspirare
Unde se lucreaza cu lemn, exista si rumegus – ca profesionisti in domeniul curateniei, Kärcher va ofera o gama completa de dispozitive si accesorii pentru curatarea eficienta a casei dumneavoastra si a imprejurimilor acesteia.
Ingrijirea podelei
Aici puteti gasi cele mai importante informatii si multe sfaturi pentru ingrijirea podelelor, precum si informatii cu privire la produsele adecvate pentru curatare, ingrijire si lustruire.