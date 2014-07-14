Curatarea tevilor

Curatarea tevilor – sistemul inovativ oferit de Kärcher

Uneori se blocheaza doar gura de evacuare dau deseori se blocheaza intreaga teava. Tinand cont ca solutiile pe care le puteti gasi prin gospodarie nu sunt in general adecvate, sistemul de curatare profesionala a tevilor oferit de Kärcher va poate ajuta.

Cum se curata tevile?

Patru jeturi de inalta presiune misca incet furtunul de-a lungul tevii si inlatura blocajul. Marcajul continuu si inelul de marcare indica progresul in interiorul tevii. Furtunul flexibil, lung de 15 m sau 7.5 m este intarit cu impletitura textila si este prevazut cu o duza scurta din alama pentru a facilita miscarea acestuia in interiorul tevii. Furtunul este de asemenea protejat impotriva formarii nodurilor si este prevazut cu un conector de alama pentru a ii mari durata de viata.

Cand ar trebui curatate tevile?

Cand ceva este in neregula cu tevile dumneavoastra, veti putea observa aparitia unor mirosuri neplacute, inclusiv in baie. Mirosul incepe sa se formeze in apropierea gurii de evacuare, dar se poate raspandi in intreaga casa. In cel mai rau caz, tevile pot fi atat de blocate incat apa sau reziduurile inceteaza sa mai treaca prin ele.