Промывка труб

Инновационное системное решение от Kärcher для промывки труб

Иной раз грязью забивается только слив, но часто она скапливается и на стенках трубы по всей ее длине, и тогда обычные бытовые средства для устранения засоров, как правило, уже не помогают. Kärcher предлагает Вам профессиональное решение этой проблемы.

Как осуществляется промывка трубы?

Четыре направленные назад струи высокого давления, формируемые соплом, установленным на конце шланга, проталкивают его вперед по трубе и обеспечивают удаление скопившейся грязи. Маркерное кольцо и отметки на шланге позволяют отслеживать его продвижение. Высококачественные эластичные шланги длиной 15 или 7,5 м армированы текстильной оплеткой, а очень короткое латунное сопло гарантирует оптимальную подвижность. Шланг защищен от перегибов и снабжен латунным соединительным элементом, обеспечивающим долгий срок службы.

Когда возникает необходимость в прочистке труб?

Если в доме появляется неприятный запах (в т. ч. и в туалете), то, как правило, его причиной является засорение канализационных труб. Сначала такой запах ощущается поблизости от сливов, но потом он может распространиться и по всей квартире. В худшем случае трубы забиваются настолько, что вода вообще перестает стекать через них.