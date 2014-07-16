Ingrijirea podelei

Comfortul se reflecta in podelele dumneavoastra: podelele atractive sunt esentiale pentru o casa comfortabila. Aici intra solutiile Kärcher pentru lustruire in discutie. Gratie echipamentelor moderne procedurile complicate ce implica multe etape manuale sunt acum istorie. Prin lustruire podelele sunt intretinute in conditii optime si sun mult mai rezistente oricarui tip de uzura. De asemenea devin rezistente la umezeala si raman curate pentru mai mult timp. Apoi mai este si aspectul vizual – lucesc perfect si culorile par mai vii. Aici puteti gasi cele mai importante informatii si multe sfaturi pentru ingrijirea podelelor, precum si informatii cu privire la produsele adecvate pentru curatare, ingriiire si lustruire. Casa va arata ca noua cat ai clipi.

Cele mai importante sfaturi pe scurt