Ingrijirea podelei
Lustruitul tocmai a capatat o noua dimensiune.
Ingrijirea podelei
Comfortul se reflecta in podelele dumneavoastra: podelele atractive sunt esentiale pentru o casa comfortabila. Aici intra solutiile Kärcher pentru lustruire in discutie. Gratie echipamentelor moderne procedurile complicate ce implica multe etape manuale sunt acum istorie. Prin lustruire podelele sunt intretinute in conditii optime si sun mult mai rezistente oricarui tip de uzura. De asemenea devin rezistente la umezeala si raman curate pentru mai mult timp. Apoi mai este si aspectul vizual – lucesc perfect si culorile par mai vii. Aici puteti gasi cele mai importante informatii si multe sfaturi pentru ingrijirea podelelor, precum si informatii cu privire la produsele adecvate pentru curatare, ingriiire si lustruire. Casa va arata ca noua cat ai clipi.
Cele mai importante sfaturi pe scurt
- Pentru a obtine un luciu uniform trebuie sa indepartati complet vechile straturi de detergenti. Cel mai bine este sa folositi detergentul pentru curatare in profunzime Kärcher si apa calda.
- Daca udati usor mopul inainte de a sterge podeaua si inainte de a aplica solutia de ingrijire, puteti intinde solutia de ingrijire uniform pe podea.
- Pentru rezultate uniforme trebuie sa acoperiti complet podeaua cu solutia de ingrijire. Prin urmare, trebuie sa stergeti podeaua cu mopul de cateva ori in directia de aplicare. Aplicati solutia de ingrijire pe fasii.
- Pentru rezultate optime lasati solutia de ingrijire sa se usuce complet inainte de a incepe lustruirea. Solutia se va usca mai repede daca deschideti fereastra.
- Pentru un luciu perfect, fara dare, asteptati 24 de ore inainte de a pune greutati pe podea (nu mutati mobila).
- Dupa lustruirea podelei, spalati padurile cu detergent si apa pentru a le pastra calitatea. Le puteti spala si in masina la 60°C.
- padurile de lustruire pot fi depozitate in compartimente separate dupa ce ati terminat curatenia.
Accesorii si dispozitive adecvate
Aparat de Lustruit Podeaua FP 303
Viteza aparatului de lustruit podeaua FP 303 asigura rezultate perfecte pe orice tip de suprafete dure.