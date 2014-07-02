Aparat de lustruit podele FP 303

Curatitor pentru pardoseli FP 303 asigură un rezultat impecabil al procesului de polisare datorită numărului crescut de turaţii, de exemplu pe parchet, laminat, plută, piatră, linoleum sau PVC etc.

Cel mai uşor mod de polisare. Cu dispozitivul de polisat-aspirat FP 303 KÄRCHER oferă o soluţie completă pentru îngrijire optimă şi menţinerea valorii pardoselilor dure: Dispozitiv de aspirare, cu tampoane de lustruire de înaltă calitate şi diferite materiale de curăţare oferă pentru fiecare tip de pardoseală combinaţia perfectă. În ceea ce priveşte serviciile, ergonomia, confortul şi capacitatea de operare FP 303 nu lasă nimic de dorit. Datorită numărului crescut de turaţii aparatul oferă rezultate optime de polisare pe majoritatea pardoselilor dure ca de ex. parchet, laminat, piatră, PVC, plută sau linoleum. Datorită funcţiei de aspirare praful de polisare este uşor de aspirat. Cablul poate fi păstrat în mod ordonat pe rola de cablu direct pe bară. FP 303 dispune de un sac textil de înaltă calitate, care conţine punga de filtru. Într-un sertar separat destinat accesoriilor se pot păstra tampoanele de lustruire detaşabile, pentru a economisi spaţiu. Datorită rolelor sale uşoare FP 303 se poate mişca uşor fără un efort prea mare. Prin lustruire se îngrijesc în mod optim pardoselile şi suprafeţele, care devin astfel rezistente împotriva tuturor tipurilor de uzură.

Caracteristici si beneficii
Aparat de lustruit podele FP 303: Mâner ergonomic
Mâner ergonomic
Pentru curatare comoda si usoara
Aparat de lustruit podele FP 303: Depozitarea cablului direct pe maner
Depozitarea cablului direct pe maner
Depozitare usoara si compacta a cablului utilizand ambele carlige
Aparat de lustruit podele FP 303: Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separat
Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separat
Pentru depozitarea cu economie de spatiu a periilor de lustruire
Cap de lustruire triunghiular plat
  • Pentru lustruirea comoda in coltruri si sub mobila
Maner pivotant
  • Aparatul poate fi pornit sau oprit fara a fin nevoie de aplecare
Role de transport
  • Cu role ce se invart usor, curatitorul poate fi transportat fara mare effort

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul de rotaţii (rpm) 1000
Puterea motorului (W) 600
Lățime de lucru (mm) 290
Capacitatea sacului filtrant (l) 4
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 6,6
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • pad-uri de polisare: 3 Bucată
  • Sac de filtrare: Hârtie

Echipament

  • Depozitare cablu
  • Saci textili inclusiv pentru accesorii

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podele din lemn ceruit
  • Parchet lacuit
  • Podele din lemn cu finisaj cu ulei/ceara
  • Podele laminate
  • Podele din piatra
  • Podele din pluta
  • Podele din linoleu
  • Podele din PVC
Accesorii
