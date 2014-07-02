Aparat de lustruit podele FP 303
Curatitor pentru pardoseli FP 303 asigură un rezultat impecabil al procesului de polisare datorită numărului crescut de turaţii, de exemplu pe parchet, laminat, plută, piatră, linoleum sau PVC etc.
Cel mai uşor mod de polisare. Cu dispozitivul de polisat-aspirat FP 303 KÄRCHER oferă o soluţie completă pentru îngrijire optimă şi menţinerea valorii pardoselilor dure: Dispozitiv de aspirare, cu tampoane de lustruire de înaltă calitate şi diferite materiale de curăţare oferă pentru fiecare tip de pardoseală combinaţia perfectă. În ceea ce priveşte serviciile, ergonomia, confortul şi capacitatea de operare FP 303 nu lasă nimic de dorit. Datorită numărului crescut de turaţii aparatul oferă rezultate optime de polisare pe majoritatea pardoselilor dure ca de ex. parchet, laminat, piatră, PVC, plută sau linoleum. Datorită funcţiei de aspirare praful de polisare este uşor de aspirat. Cablul poate fi păstrat în mod ordonat pe rola de cablu direct pe bară. FP 303 dispune de un sac textil de înaltă calitate, care conţine punga de filtru. Într-un sertar separat destinat accesoriilor se pot păstra tampoanele de lustruire detaşabile, pentru a economisi spaţiu. Datorită rolelor sale uşoare FP 303 se poate mişca uşor fără un efort prea mare. Prin lustruire se îngrijesc în mod optim pardoselile şi suprafeţele, care devin astfel rezistente împotriva tuturor tipurilor de uzură.
Caracteristici si beneficii
Mâner ergonomicPentru curatare comoda si usoara
Depozitarea cablului direct pe manerDepozitare usoara si compacta a cablului utilizand ambele carlige
Sac textil de înaltă calitate incl. Sertar accesorii separatPentru depozitarea cu economie de spatiu a periilor de lustruire
Cap de lustruire triunghiular plat
- Pentru lustruirea comoda in coltruri si sub mobila
Maner pivotant
- Aparatul poate fi pornit sau oprit fara a fin nevoie de aplecare
Role de transport
- Cu role ce se invart usor, curatitorul poate fi transportat fara mare effort
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul de rotaţii (rpm)
|1000
|Puterea motorului (W)
|600
|Lățime de lucru (mm)
|290
|Capacitatea sacului filtrant (l)
|4
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 339 x 1162
Scope of supply
- pad-uri de polisare: 3 Bucată
- Sac de filtrare: Hârtie
Echipament
- Depozitare cablu
- Saci textili inclusiv pentru accesorii
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele din lemn ceruit
- Parchet lacuit
- Podele din lemn cu finisaj cu ulei/ceara
- Podele laminate
- Podele din piatra
- Podele din pluta
- Podele din linoleu
- Podele din PVC