Cel mai uşor mod de polisare. Cu dispozitivul de polisat-aspirat FP 303 KÄRCHER oferă o soluţie completă pentru îngrijire optimă şi menţinerea valorii pardoselilor dure: Dispozitiv de aspirare, cu tampoane de lustruire de înaltă calitate şi diferite materiale de curăţare oferă pentru fiecare tip de pardoseală combinaţia perfectă. În ceea ce priveşte serviciile, ergonomia, confortul şi capacitatea de operare FP 303 nu lasă nimic de dorit. Datorită numărului crescut de turaţii aparatul oferă rezultate optime de polisare pe majoritatea pardoselilor dure ca de ex. parchet, laminat, piatră, PVC, plută sau linoleum. Datorită funcţiei de aspirare praful de polisare este uşor de aspirat. Cablul poate fi păstrat în mod ordonat pe rola de cablu direct pe bară. FP 303 dispune de un sac textil de înaltă calitate, care conţine punga de filtru. Într-un sertar separat destinat accesoriilor se pot păstra tampoanele de lustruire detaşabile, pentru a economisi spaţiu. Datorită rolelor sale uşoare FP 303 se poate mişca uşor fără un efort prea mare. Prin lustruire se îngrijesc în mod optim pardoselile şi suprafeţele, care devin astfel rezistente împotriva tuturor tipurilor de uzură.