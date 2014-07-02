Полотер FP 303
Новый эргономичный полотер FP 303 прост в обращении и имеет возможность очистить все виды твердых полов: ламинат, паркет, ПВХ и линолеум. Керхер предлагает полную систему для полировки.
Новый эргономичный полотер FP 303 прост в обращении и имеет возможность очистить все виды твердых полов: ламинат, паркет, ПВХ и линолеум. Он обеспечивает оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий - его практичная треугольная форма позволяет полировать даже угловые участки. Образующаяся пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге полотера. Высокая частота вращения - 1000 оборотов в минуту - делает превосходную полировку. Рабочая ширина - 290 мм. Объем фильтр-мешка - 4 л. В комплекте идет 3 полировальных пада.
Особенности и преимущества
Эргономичная рукояткаДля качественной и легкой уборки
Хранение кабеля на рукояткеДва крюка позволяют легко намотать кабель для аккуратного хранения аппарата.
Высококачественная текстильная сумка, включает в себя отдельный отсек для принадлежностейВозможность хранения принадлежностей
Плоская треугольная полировочная насадка
- Для легкой полировки в углахи под мебелью
Поворотная ручка
- Прибор может включаться и отключаться не наклоняясь вниз.
Транспортные колеса
Спецификации
Технические характеристики
|Частота вращения (об/мин)
|1000
|Потребляемая мощность (Вт)
|600
|Рабочая ширина (мм)
|290
|Объем фильтр-мешка (л)
|4
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,04
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 339 x 1162
Scope of supply
- 3 полировальных пада: 3 шт.
- Фильтр-мешок: Бумажный
Оснащение
- Крепления для кабеля
- Матерчатый мешок, с отделом для аксессуаров
Видео
Области применения
- Вощеный деревянный пол
- Лакированный паркет
- Деревянные полы, обработанные маслом и воском
- Ламинат
- Каменные полы
- Пробковые полы
- Линолеум
- Полы ПВХ