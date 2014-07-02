Полотер FP 303

Новый эргономичный полотер FP 303 прост в обращении и имеет возможность очистить все виды твердых полов: ламинат, паркет, ПВХ и линолеум. Керхер предлагает полную систему для полировки.

Новый эргономичный полотер FP 303 прост в обращении и имеет возможность очистить все виды твердых полов: ламинат, паркет, ПВХ и линолеум. Он обеспечивает оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий - его практичная треугольная форма позволяет полировать даже угловые участки. Образующаяся пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге полотера. Высокая частота вращения - 1000 оборотов в минуту - делает превосходную полировку. Рабочая ширина - 290 мм. Объем фильтр-мешка - 4 л. В комплекте идет 3 полировальных пада.

Особенности и преимущества
Полотер FP 303: Эргономичная рукоятка
Эргономичная рукоятка
Для качественной и легкой уборки
Полотер FP 303: Хранение кабеля на рукоятке
Хранение кабеля на рукоятке
Два крюка позволяют легко намотать кабель для аккуратного хранения аппарата.
Полотер FP 303: Высококачественная текстильная сумка, включает в себя отдельный отсек для принадлежностей
Высококачественная текстильная сумка, включает в себя отдельный отсек для принадлежностей
Возможность хранения принадлежностей
Плоская треугольная полировочная насадка
  • Для легкой полировки в углахи под мебелью
Поворотная ручка
  • Прибор может включаться и отключаться не наклоняясь вниз.
Транспортные колеса
Спецификации

Технические характеристики

Частота вращения (об/мин) 1000
Потребляемая мощность (Вт) 600
Рабочая ширина (мм) 290
Объем фильтр-мешка (л) 4
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,6
Вес (с упаковкой) (кг) 8,04
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 385 x 339 x 1162

Scope of supply

  • 3 полировальных пада: 3 шт.
  • Фильтр-мешок: Бумажный

Оснащение

  • Крепления для кабеля
  • Матерчатый мешок, с отделом для аксессуаров

Видео

Области применения
  • Вощеный деревянный пол
  • Лакированный паркет
  • Деревянные полы, обработанные маслом и воском
  • Ламинат
  • Каменные полы
  • Пробковые полы
  • Линолеум
  • Полы ПВХ
Принадлежности
