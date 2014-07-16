Pavaj acoperit cu muschi

Exemplele noastre practice va ofera o imagine de ansamblu cu privire la cum trebuie folosit curatitorul cu apa corect.

Si cu accesoriile speciale, dispozitivele pot fi transformate in adevarate aparate multifunctionale, pentru sablare umeda, curatarea tevilor, curatarea terasei sau inlaturarea baltoacelor – si cu siguranta puteti gasi si alte intrebuintari pentru dispozitivul dumneavoastra Kärcher!

Tineti minte ca presiunea are cel mai mare impact in fata duzei: acest lucru inseamna ca murdaria persistenta trebuie indepartata de la mica distanta, in timp ce urmele sau suprafetele sensibile trebuie curatate de la distanta mai mare.