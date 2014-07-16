Pavaj acoperit cu muschi
Pavaj acoperit cu muschi
Exemplele noastre practice va ofera o imagine de ansamblu cu privire la cum trebuie folosit curatitorul cu apa corect.
Si cu accesoriile speciale, dispozitivele pot fi transformate in adevarate aparate multifunctionale, pentru sablare umeda, curatarea tevilor, curatarea terasei sau inlaturarea baltoacelor – si cu siguranta puteti gasi si alte intrebuintari pentru dispozitivul dumneavoastra Kärcher!
Tineti minte ca presiunea are cel mai mare impact in fata duzei: acest lucru inseamna ca murdaria persistenta trebuie indepartata de la mica distanta, in timp ce urmele sau suprafetele sensibile trebuie curatate de la distanta mai mare.
- Din moment ce muschiul nu formeaza doar un start gros pe suprafata pavajului, ci ramane si in porii acestuia, pentru a il indeparta trebuie sa folositi suflanta pentru murdarie.
- Aceasta genereaza un jet rotativ, ce combina puterea de curatare a jetului centrat intr-un punct cu zona de acoperire a unui jet plat.
- Tineti jetul de inalta presiune vertical pe suprafata pavata si curatati usor de la un capat la altul zona acoperita cu muschi de la o distanta de aproximativ 20 - 30 cm.
- Protectia anti-stropire a suflantei pentru murdarie (accesoriu special) va protejeaza de stropii de apa.
Accesorii si dispozitive adecvate
Curatitor cu apa sub presiune K 2 Premium Home
Pentru murdarie superficiala.
Protectie anti-stropire
Protectie anti-stropire pentru suflante pentru murdarie. Apara utilizatorul de stropii de apa.